57 وفاة و2282 إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، تسجيل 2282 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.



وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، أن جمالي الإصابات وصل إلى 148 ألفاً و950 منذ إعلان أول حالة منتصف فبراير/شباط الماضي.

ووفق جهانبور، سجلت 57 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 7734 وفاة.

Advertisements

وبدأت إيران في منتصف أبريل/نيسان الماضي تخفيف القيود والتدابير المفروضة لاحتواء تفشي الوباء، وسُمح للمطاعم باستقبال الزبائن هذا الأسبوع.



ولا تزال محافظة خوزستان مصنفة حمراء، أي أنها في أعلى مستوى خطر وفق ترتيب وضعته السلطات.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن "محافظات خراسان رضوي، أذربيجان الغربية والشرقية، لرستان، كردستان، كرمانشاه، هرمزغان ومازندران جميعها في وضع حرج أيضا".

ويعتبر عدة خبراء أجانب ومسؤولون إيرانيون أن الأرقام الرسمية أقل من الأرقام الحقيقية.