جوليا روبرتس تغطي وجهها بكمامة طبّية عليها صورة أوباما

التقطت عدسات الباباراتزي صور النجمة العالمية "جوليا روبرتس" البالغة من العُمر 52 عامًا بينما كانت تتنزّه في المدينة التي تقطن بها "ماليبو" الواقعة في ولاية كاليفورنيا الخميس.

وحرصت النّجمة أن تلتزم بقواعد السلامة العامة عند خروجها، حيث حمت نفسها بوضع كمامة على وجهها، لكنها لم تكن كأي كمامة طبية زرقاء شائعة بين الناس، بل جاءت مطبعة بصورة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق "باراك أوباما".

وبينما كانت تتسوق روبرتس من متجر Malibu Country Mart وتحمي نفسها بكمامة أوباما، ارتدت ملابس كاجوال تألفت من بنطلون رياضي لونه كحلي نسقته مع جاكيت الدنيم، وانتعلت في قدميها بوط برقبة عالية، واعتمدت تسريحة الكعكة العلوية المبعثرة.

لم يكن ارتداء جوليا لكمامة عليها صورة رئيس الولايات المُتحدة الـ 44 بالأمر المستغرب عنها، حيث إنها تربطها علاقة وثيقة بباراك أوباما وعائلته، فقد زارت مدرسة ثانوية في مقاطعة لونغ آن في فيتنام في ديسمبر الماضي مع السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، وكذلك جينا بوش هاجر، ابنة الرئيس السابق جورج دبليو بوش.

كما ظهروا معًا في خطاب في العاصمة الماليزية "كوالالمبور" مع ملكة جمال ماليزيا "ديبورا هنري" في حدث ركّز على تعزيز تعليم النساء في المنطقة، كما ظهر الرئيس أوباما وزوجته في حدث ذات صلة في وقت لاحق من ذلك المساء.

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لم تكن تلك العلاقات الوحيدة لجوليا مع سياسيّي أمريكا، حيث دعمت "هيلاري كلينتون" في حملة الانتخابات التي خاضتها بالمنافسة مع دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي، عام 2016، كما دعمت باراك أوباما في حملته الانتخابية عام 2012 منافسًا "ميت رومني" ضمن حدث هوليوودي لجمع الأموال له، حضره أيضًا كل من شير، إلين دي جينيريس، جين لينش ودارين كريس.

من الجدير ذكره أن تبعات الإغلاق العام الذي تسبب فيه فايروس كورونا أثر سلبًا على هوليوود وأعمال الإنتاج فيها، حيث أغلقت المسارح والسينمات والاستديوهات أبوابها للحد من انتشار الفايروس المستجد.

ومن النجوم العالميين الذين ثبتت إصابتهم بفايروس "كوفيد-19" كل من جوليا لاري كراون، وتشارلي ويلسون، وإدريس إلبا، وتوم هانكس وزوجته ريتا ويلسون. وكان إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة بسبب الفايروس 101،617 حالة وفاة و1،721،750 حالة عدوى مؤكدة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز. وعلى الصعيد العالمي، توفي 360,389 شخصًا وسط 5,813.919 حالة تشخيص إيجابية في جميع أنحاء العالم.

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