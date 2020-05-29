الخليج 365 - داوود عبد الرؤوفالجمعة 2020/5/29 09:33 م بتوقيت أبوظبي
سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في حصيلة هي الأعلى منذ نحو شهر، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 16 ألفاً و987 مصاباً.
ولم تسجل الوزارة أي وفيات جديدة ليستقر العدد عند 284 حالة وفاة.
وأشارت إلى أن 39 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة و35 في حالة متوسطة، في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.
ويعيش 37 مريضاً على أجهزة التنفس الصناعي، فيما تمثل 14 ألفاً و776 شخصاً للشفاء.
وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت مؤخراً بشكل كبير من القيود التي كانت فرضتها في مارس/آذار الماضي مع بدء انتشار الفيروس.
وقال وزير الصحة الإسرائيلي يولي أدلشتاين في بيان، الخميس: "مع افتتاح المرافق والنشاط الاقتصادي نرى تراخياً في التزام المواطنين بالتعليمات".
وأضاف: "لكي لا نواجه موجة ثانية من كورونا ونعود للحجر الصحي، على كل المواطنين تحمّل المسؤولية حيال ذلك. ضعوا الكمامات وحافظوا على التباعد والنظافة".
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.