إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ شهر

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في حصيلة هي الأعلى منذ نحو شهر، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 16 ألفاً و987 مصاباً.

ولم تسجل الوزارة أي وفيات جديدة ليستقر العدد عند 284 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن 39 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة و35 في حالة متوسطة، في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.

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ويعيش 37 مريضاً على أجهزة التنفس الصناعي، فيما تمثل 14 ألفاً و776 شخصاً للشفاء.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت مؤخراً بشكل كبير من القيود التي كانت فرضتها في مارس/آذار الماضي مع بدء انتشار الفيروس.

وقال وزير الصحة الإسرائيلي يولي أدلشتاين في بيان، الخميس: "مع افتتاح المرافق والنشاط الاقتصادي نرى تراخياً في التزام المواطنين بالتعليمات".

وأضاف: "لكي لا نواجه موجة ثانية من كورونا ونعود للحجر الصحي، على كل المواطنين تحمّل المسؤولية حيال ذلك. ضعوا الكمامات وحافظوا على التباعد والنظافة".