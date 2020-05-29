أردني يهدي زوجته سيارة لجهودها أثناء فترة "الحجر المنزلي"

أثار مواطن أردني ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أهدى زوجته سيارة لجهودها أثناء فترة الحجر المنزلي، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل أردني، نال إعجاب رواد ومتابعي تلك المواقع بتصرفه ومبادرته الطيبة بحق زوجته، حينما أراد أن يرد لها الجميل بإهدائها سيارة جديدة.

وقال المواطن الأردني عبر مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يهدي هذه السيارة لزوجته، مكافأة لها على تعبها في المنزل خلال شهر رمضان وكذلك تعبها أثناء فترة الحجر المنزلي، مؤكدًا أنه اشترى سيارة جديدة لزوجته من أرباحه في شركته خلال شهر أبريل/ نيسان، وهو الفيديو الذي أهداه لزوجته مرفقا بأغنية للمطربة اللبنانية، نانسي عجرم.

قد يهمك ايضا :

مشاهير أجانب يؤجلون موعد زفافهم بسبب انتشار وباء "كورونا"

فتيات إيطاليا يلعبن مباراة "تنس" على أسطح المنازل في ظروف العزلة الصحيّة