لا تقلقي من هذه الأعراض الطبيعية بعد الولادة القيصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 مايو 2020 09:48 صباحاً - تكثر أسئلة النساء اللواتي وضعن عن طريق الولادة القيصرية، حول ما يجب القيام به بعد الولادة، وكذلك ظهور بعض الأعراض المقلقة بالنسبة لهن، ولكنها في الحقيقة تكون طبيعية، ولذلك تخبرك الدكتورة منتهى أبو زيد، إختصاصية النساء والولادة حول ما يعتبر طبيعياً وما يستوجب التدخل الطبي أو القلق حسب النقاط الآتية. الخوف من الحركة بعد الولادة وهذه العادة خاطئة ولا تعتبر خطيرة، بل على العكس فيجب أن تتحرك الأم بعد الولادة بساعات قليلة، وعدم الحركة يعرضها لخطر التجلطات على عكس المشاع.

قد تمشي في البداية بمساعدة المرافقة أو ممرضة، ثم تبدأ بالمشي لوحدها، فالمشي مهم جداً أيضاً من أجل حركة الأمعاء. التخلص من الغازات في الأمعاء الغازات أو ما يعرف بالريح " الأرياح" يجب التخلص منها بعد الولادة القيصرية.

في حال مرور اربع وعشرين على عدم خروج الغازات فيجب إستشارة الطبيب.

وفي حال ظهور بعض الأعراض مثل القيء والإنتفاخ فيجب عدم مغادرة المستشفى. بقاء البطن مرتفعاً هذا الأمر من الطبيعي أن يحدث عند كل النساء اللواتي يلدن.

ولا داعي لربط البطن بالحزام لكي ينزل الكرش الذي يتكون غالباً بسبب الإسراف في الطعام، خاصة تناول اللحوم البيضاء البلدية الدسمة وغيرها مثل الحلاوة الطحينية والموغات " الحلبة المطحونة المطبوخة بالسمن البلدي".

كما أنه لا داعي للنوم على البطن للتخلص من الكرش الذي يبدأ في الأختفاء تدريجياً خلال أشهر بعد الولادة. الصداع بعد الولادة Advertisements من الطبيعي أن تشعر الام بعد الولادة القيصرية بالصداع وكذلك الدوخة، والسبب في ذلك هو التخدير الذي تلقته أثناء العملية سواء كان كلياً أو نصفياً.

كما أن الأم تعاني من الأنيميا مما يسبب لها الصداع.

وتعاني من الصداع بسبب النوم في السرير لفترة طويلة، ويجب أن تتحرك لكي تتخلص منه.

ويمكن أن تشرب الشاي المضاف له أوراق النعنع. الخوف من إلتهاب الغرز يجب أن تستمري بتناول المضاد الحيوي لمنع إلتهاب الغرز.

ويجب أن تحصلي على تغذية جيدة ومتوازنة، لأن فقر الدم يؤدي إلى إلتهاب الجرح وتكون الصديد، ولذلك يجب أن تهتمي بتقوية جسمك ومناعتك.

كما أن الأهتمام بالنظافة الشخصية يلعب دوراً كبيراً في شفاء غرز الولادة القيصرية.

ولا تنسي أن لون وشكل جرح الولادة يكون بشعاً في الأيام الأولى، فلا داعي للتوتر والهلع فسوف يتحسن منظره مع مرور الأيام.

عدم تناول المضاد الحيوي بإنتظام هو السبب الأول لحدوث إلتهاب الغرز. خطوط الحمل السوداء والحمراء هذه الخطوط طبيعية ويجب ألا تتعجلي أن تختفي قبل مرور ستة أشهر على الولادة.

وهي تزول بالتدريج، وكلما كانت الزيادة في وزنك أثناء الحمل كبيرة، كلما كانت الخطوط كثيرة ويتأخر زوالها، والحقيقة أنها لا تختفي بل تبهت بالتدريج.

ولذلك فلا داعي لاستخدام أي كريمات أو دهانات.

كما أن هذه الخطوط تظهر عند ذوات البشرة الداكنة، ولكن يمكن أن تقل بالتدريج، ويجب عدم البحث عن علاج لها بسرعة.

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