الصداع ينذرك بحدوث أزمة قلبية

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن الصداع المستمر عند النساء تحديدًا قد يكون من أعراض مشاكل القلب.

وأوضح جمال شعبان، في برنامج "ربي زدني علمًا" ، أن الصداع قد يكون إنذارا بالأزمات القلبية والذبحة الصدرية وبشكل خاص للنساء أكثر من الرجال.

وقال إن أمراض القلب تعتمد على العامل الوراثي بشكل كبير، وإذا كان أحد أفراد العائلة يعاني من مشاكل بالقلب، فربما يكون الصداع إشارة لأي مشكلة في القلب.

وأكد أن تناول المسكنات لتسكين آلام الصداع أمر خاطئ ويحتاج لاكتشاف السبب الرئيسي بدلًا من مجرد تسكين الألم فقط.

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