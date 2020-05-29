كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن الصداع المستمر عند النساء تحديدًا قد يكون من أعراض مشاكل القلب.
وأوضح جمال شعبان، في برنامج "ربي زدني علمًا" ، أن الصداع قد يكون إنذارا بالأزمات القلبية والذبحة الصدرية وبشكل خاص للنساء أكثر من الرجال.
وقال إن أمراض القلب تعتمد على العامل الوراثي بشكل كبير، وإذا كان أحد أفراد العائلة يعاني من مشاكل بالقلب، فربما يكون الصداع إشارة لأي مشكلة في القلب.
وأكد أن تناول المسكنات لتسكين آلام الصداع أمر خاطئ ويحتاج لاكتشاف السبب الرئيسي بدلًا من مجرد تسكين الألم فقط.
قد يهمك أيضا:
تخلصي من الصداع الناتج عن الأجهزة الإلكترونية بهذه الطرق
ممارسة اليوغا أسبوعيًّا تُقلل مِن تكرار الصداع النصفي ومدته وألمه
كانت هذه تفاصيل خبر الصداع ينذرك بحدوث أزمة قلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.