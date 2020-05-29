3 طرق طبيعية للتخلص من قرح الفم أسرعها العسل

القاهرة - لايف ستايل
يعانى العديد من الأشخاص بسبب تقرحات الفم، وعادة ما تتطور على اللسان وداخل الخدين والشفاه مما قد يسبب الألم والتهيج، ويجعل من الصعب تناول الطعام والشراب.
وفقا لموقع "boldsky" إليكم أفضل الطرق الطبيعية للتخلص من قرح الفم.
- الثلج
ضع رقائق الثلج على قرح الفم، سوف يخدر المنطقة ويقلل من الألم والالتهاب، وبذلك يجلب بعض الراحة الفورية.
• لف القليل من مكعبات الثلج في منشفة وضعها على القرحة.
- الماء المالح
خصائص الملح المضادة للبكتيريا والمضادة للميكروبات معروفة جيدًا، يمكن أن يساعد في تقليل الألم والالتهاب الناجم عن تقرحات الفم ويمكن أن يساعد في تجفيف القروح.
- العسل
يمتلك العسل خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات، يمكن أن يساعد في تقليل حجم القرحة والألم والاحمرار ، وفقًا لدراسة عام 2014 وضع العسل أربع مرات في اليوم يساعد فى التخلص من قرح الفم.
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