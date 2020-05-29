تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك بالفرن مع الفواكة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- جبن كريمي : 500 غراماً (طري)

- لبن زبادي : كوب

- سكر : كوب

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- بسكويت دايجستف : عبوة (مطحون)

- الزبدة : 100 غراماً (مذابة)

- الفراولة : كوب

- التوت الأحمر : كوب

- التوت الأزرق : نصف كوب الطريقة: اخلطي البسكويت مع الزبدة وضعيه في قالب التشيز كيك ورصيه جيداً وأدخلي القالب لفرن متوسط الحرارة لمدة 10 دقائق.

اخفقي الجبن الكريمي مع السكر حتى تتجانس المكونات ثم أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق.

أضيفي الفانيلا وعصير الليمون واخفقي ثم أضيفي اللبن الزبادي واخلطي جيداً.

وزعي المزيج فوق البسكويت وأدخلي القالب للفرن على حرارة 350 درجة لمدة 45 دقيقة وضعي في قاع الفرن صينية مملوءة بالماء.

أطفئي الفرن واتركي التشيز كيك حتى تبرد حرارة الفرن قليلاً ثم ازيليه من الفرن.

ضعي التشيز كيك في الثلاجة ليلة كاملة قبل التقديم وعند التقديم وزعي الفواكة وقطعيه وقدميه بارداً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت الكاسترد تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة مثلجة بالفانيليا

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