تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عمل الكريمة

المكونات

بياض خمس بيضات.

كوب من السكر.

عصرة ليمون.

رشة ملح.



طريقة التحضير

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افصلي البياض عن الصفار من البيضة وخذي البياض وضعيه في وعاء.

أضيفي السكر وعصير الليمون.

اخفقي المكوّنات جيداً بخفاقة كهربائية سريعة، واستمري في الخفق إلى أن يبدأ الخليط بالتكثف، وإن وجدت أنّ الخليط لم تزد كثافته، أضيفي المزيد من السكر وحركيه جيداً.

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