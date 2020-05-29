تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى التوفي البارد

القاهرة - لايف ستايل المقادير - للتوفي : سكر : نصف كوب

القشطة : علبة - حليب : كوب

- جبن كريمي : علبة (طري بحرارة الغرفة)

- بسكويت : علبة (سادة)

- كريمة : 3 مغلفات (بودرة)

- حليب : نصف كوب (للكريمة)

- القشطة : علبتين الطريقة: Advertisements اخفقي الكريمة البودرة مع الحليب والقشطة بالخفاقة الكهربائية بسرعة حتى تتكاثف الكريمة.

أضيفي الجبن الكريمي واخفقي حتى تتجانس المكونات.

لتحضير التوفي: ضعي السكر في قدر وحركيه حتى يذوب ويصبح ذهبي اللون ثم أضيفي القشطة وحركي جيداً حتى يصبح المزيج ناعماً ولونه بني وسميك.

اغمسي البسكويت بالحليب ثم رصيه في طبق بايركس ووزعي خليط الكريمة والجبن ثم ضعي طبقة من التوفي.

أعيدي الكرة لعمل طبقة ثانية ووزعي كمية من الكريمة وباقي كمية التوفي.

أدخلي الطبق للثلاجة ليلة كاملة ثم قطعيه وقدميه. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت الكاسترد تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معمول بالقشطة

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