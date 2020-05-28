شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصر تسجل 1127 إصابة جديدة بكورونا و 29 حالة وفاة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:22 مساءً, 28 مايو 2020 م المناطق _ القاهرة أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 29 حالة وفاة جديدة وشفاء 154 من المصابين .

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين حتى اليوم وصل إلى 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة قد شفيت و 845 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تسجل 1127 إصابة جديدة بكورونا و 29 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.