خلطات للبشرة من المغرب والهند وإيطاليا

تختلف الثقافات الجمالية من بلد إلى آخر وكل امرأة في العام تتميّز بجمال وأنوثة تختلف عن أخرى لهذا ننقل لك بعض الأسرار الجمالية البسيطة:

تابعي معنا لليوم 3 خلطات طبيعيّة مفيدة من 3 دول معروفة بالجمال واختاري البلد الأقرب إلى جمالك واهتمي بنفسك على طريقة نسائه :

سر جمال المغربيات



تستخدم النساء المغربيات ذوات الشعر الأشقر أو البنيّ الفاتح مزيجاً مركباً من كوب واحد من ورد الأقحوان، إضافة إلى كوبين من الماء. يتمّ ترك المزيج على النار حتى يغلي. ثم يترك بعد ذلك ليبرد، قبل أن يُصفّى. يصبّ الماء على الشعر، ويترك ليجفّ في الهواء الطلق.

تنشّط هذه الوصفة الشعر وتعطيه بريقاً أخّاذاً ولوناً فريداً.

كذلك تستخدم المغربيات الملح البحري الخشن، بعد مزجه بأيّ مرطّب لديهنّ، ليستعملنه كمقشّر لتنعيم كعوب الأرجل الخشنة.

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سر جمال المرأة الهندية



كي تحافظ النساء في الهند على لمعان شعورهنّ، يقمن بكسر أوراق الألوة عند منتصفها، ثمّ يُدلكن بعصيرها فروات رؤوسهنّ، ويغسلن الشّعر بالماء. تحتوي بنية الألوة على مادة تعطي الشعر ما يحتاجه من تغذية ليستعيد جماله ولمعانه. أما بالنسبة إلى جمال البشرة، فإنّ الهنديات يقمن بمزج كوب من الزنجبيل الطازج المبشور مع ربع كوب من الليمون الحامض المفروم، ثمّ يضعن الخليط على الأماكن الجافّة من البشرة؛ فهذا الخليط كفيل بإعادة النعومة والطراوة إلى أماكن البشرة الخشنة لتُصبح ذات ملمس كالحرير



سر جمال المرأة الإيطالية

الشمس في إيطاليا قوية جداً، ما يؤثّر سلباً في صحّة الشعر. لذا تقوم النساء في إيطاليا بتطبيق قناع يحتوي على بياض بيضتين مخفوقتين جيداً، ما يُعطينا رغوة سميكة، تقوم النساء بوضعها على الشعر الرطب لمدّة 10 دقائق، ثمّ يغسلن شعورهنّ بالشامبو والماء الفاتر. سيمنع هذا الخليط الشعرَ من الجفاف، وسيحافظ على جماله، ويمنحه قوة، يقاوم بها أضرار الشمس الحارقة.

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