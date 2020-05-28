الكركم للعناية بالبشرة الدهنية في الخريف

نستعد، بعد فترة قصيرة، لاستقبال موسم الخريف، ولأن البشرة تتأثر بشكل كبير بتغير المواسم، إذ أن لكل موسم درجة حرارة مختلفة، وتقلبات مناخية، كالأتربة أو الرطوبة التي تتسبب في بعض المشاكل للبشرة.

ومن الآن عليك تحضير بشرتك لاستقبال فصل الخريف، الذي تبدأ فيه الحرارة بالانخفاض تدريجيا، مما قد يتسبب بـ جفاف لبشرتك، مع الأتربة والأوساخ التي قد تتسبب في ظهور حبوب الشباب.

ويساعدك الكركم في التخلص من هذه الأوساخ والجراثيم، إذ يحتوي على مضادات للبكتيريا، كما يحتوي على مضادات للأكسدة تعمل على تجديد حيوية البشرة، كما يعتبر مقشرا طبيعيا لـ بشرتك الدهنية، التي تفرز الكثير من الدهون بسبب نشاط الغدة الدرقية.

خلطات من الكركم للعناية بالبشرة قبل الخريف

- الكركم مع الزبادي والعسل

- ملعقة صغيرة كركم

- ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة صغيرة زبادي

اخلطي الكركم مع العسل والزبادي، ووزعيه على البشرة، واتركيه حتى تشعري بأن الكركم بدأ يجف، قد يستغرق 30 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الدافئ لإزالة لون الكركم بشكل أفضل، ثم استعملي غسولك الخاص.

كرري الماسك مرة أسبوعيا أو كل 10 أيام، لتنقية بشرتك من الأوساخ، والحفاظ على ترطيبها، مع ضبط الإفرازات الدهنية.

بشرة دهنية



- الكركم مع زيت الزيتون وصفار البيض

- ملعقة صغيرة كركم

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- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة صفار البيض

اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على بشرتك، لمدة نصف ساعة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة أسبوعيا، لتغذية البشرة، ومقاومة التجاعيد، والتخلص من لمعان البشرة الدهنية، بينما يمنحك زيت الزيتون بعض الترطيب عندما تنخفض الحرارة في الخريف.

كركم للبشرة



نصائح للبشرة الدهنية في الخريف

- يفضل أن تستخدمي غسولا يحتوي على معدل قليل من الزيوت الطبيعة، إذ تفقد البشرة الكثير من الإفرازات الدهنية في الخريف.

- الترطيب سيزيد عن فصل الصيف، استخدمي كريم الليل بشكل يومي.

- يجب تقشير البشرة مرة أسبوعيا للتخلص من الأوساخ العالقة، والسماح للبشرة بتجديد الخلايا.

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