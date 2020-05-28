علاج الغازات والانتفاخ بالأعشاب.. اليانسون والنعناع وجوزة الطيب

اضطرابات الجهاز الهضمي والمعدة واحدة من المشكلات الصحية التي تواجه الكثير بعد انتهاء شهر رمضان، والتي ينتج عنها الغازات وانتفاخات البطن.

ويوجد الكثير من العوامل التي تتسبب في وجود الانتفاخات بالبطن ومنها الإجهاد وتناول بعض أنواع من الأطعمة المسببة لها، ويعد التعرف على سبب الانتفاخ الخطوة الأولى في التخلص من هذه المشكلة.

ويمكن التقليل من الغازات والانتفاخ باستخدام الأعشاب ولكن هذا لا يغني عن اللجوء إلى الطبيب لوصف العلاج المناسب.





أسباب الغازات والانتفاخ:

طبقا لما ذكره موقع health line فإنه يوجد العديد من الأسباب التي ينتج عنها الإصابة بالغازات والانتفاخات المتكررة ومنها:

الإفراط في تناول الأطعمة المختلفة.

التدخين من مسببات الغازات في البطن وهذا لاحتواء السجائر على النيكوتين.

بلع الهواء أثناء الطعام.

المشروبات الغازية.

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

تناول الأطعمة الحارة.

الأطعمة المقلية.

الأطعمة التي تحتوي على المكونات الصناعية المنخفضة الكربوهيدرات والخالية من السكر.

تناول أنواع من الخضروات وخاصة البروكلي والقرنبيط.

قد تتسبب بعض منتجات الألبان التي تحتوي على اللاكتوز في الإصابة بالانتفاخ والغازات.

علاج الغازات والانتفاخ بالأعشاب:

جوزة الطيب:





جوزة الطيب من الأعشاب المهمة التي تساعدك على التخلص من آلام المعدة وتنظيم الجهاز الهضمي مما يساعد على الهضم بشكل أفضل، والتخلص الغازات والتقليل من الانتفاخ حيث أنه يزيد من إفراز الأنزيمات الهاضمة.

النعناع:





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يعتبر النعناع من الأعشاب التي تساعد على التقليل من حدة الغازات، فضلا على أنه يحتوي على المواد المضادة للتشنجات مما يخفف من آلام المعدة، ولهذا عليك تناول كوب من النعناع الدافئ للتخلص من الغازات.

اليانسون:





يحتوي اليانسون على الخصائص المضادة للتقلصات والتي تساعد على تنظيم عملية الهضم، فضلا على أنه يساعد على التقليل من الانتفاخات والغازات التي توجد بالبطن.

القرنفل:





تناول كوب من الماء مضاف إليه 5 قطرات من زيت القرنفل يساعد على التخلص من الغازات والشعور بالإنتفاخ الذي يصيب البطن، حيث أنه يساعد على إنتاج الإنزيمات الهاضمة.

الكراوية:





الكراوية تحتوي على الخصائص المضادة للميكروبات حيث أنها تحتوي على بعض مواد كيميائية والتي تساعد على التقليل من تشنجات الأنسجة العضلية بالجهاز الهضمي المسببة للانتفاخات، ولهذا يُنصح بتناول كوب من الكراوية الدافئة عند الشعور بالانتفاخ.

الشمر:





الشمر من النباتات الطبية التي لها الكثير من الفوائد ومنها التقليل من مشكلات الجهاز الهضمي، حيث أنه يساعد على التقليل من غازات البطن ويساعد في علاج متلازمة القولون العصبي والتشنجات التي تحدث بالمعدة وطرد الغازات والتقليل من الانتفاخ.