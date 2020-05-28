تعرف علي أفضل مقشرات البشرة

لست بحاجة إلى إنفاق الكثير من النقود لشراء مقشر جديد، فيمكنك صنع المقشر المناسب لك بسهولة ومتعة في المنزل ... في السطور التالية نقدم لك أفضل الطرق وأكثرها فاعلية في تقشير الجلد والتخلص من الطبقة الميتة الجافة بسهولة وبدون تكاليف.

المقشر الأول: خليط السكر البني مع الشوفان وزيت جوز الهند وكريم مرطب

يعتبر السكر البني من العناصر الفعالة جدًا للتعامل مع خشونة الجلد والتجاعيد، كما أن الشوفان يعمل على تهدئة الجلد، أما عن زيت جوز الهند فهو غني بمضادات الأكسدة، لهذا فإننا نقترح عليك هذه المكونات لصنع مقشر فائق الترطيب لبشرتك وجسمك، فقط اتبعي الخطوات التالية:

1. قومي بجمع القليل من الكريم المرطب مع 5 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند في وعاء صغير.

زيت جوز الهند

2. اخلطي 1/2 كوب من حبيبات السكر البني مع ثلاث ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان.

السكر البني

3. قومي بفرك المكونات جميعها حتى تحصلي على ما يشبه المعجون.

4. بلطف وعلى نحو سلس قومي بفرد الخليط على ذراعيك وساقيك، مع تجنب الوجه.

5. وأخيرًا قومي بغسل جلدك بعد عشرة دقائق من الفرك، وضعي الكريم المرطب المفضل لديك وتمتعي ببشرة ناعمة ورطبة كبشرة الأطفال.

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المقشر الثاني: خليط اللوز والأفوكادو مع زيت الزيتون

يتميز هذا المقشر بلطفه الشديد على البشرة، فاللوز غني بفيتامين "e" ومضادات الأكسدة، ولزيت الزيتون والأفوكادو قدرة عالية على منع الجفاف وكذلك منع إفراز الزيوت على سطح الجلد. حضري هذا المقشر بسهولة شديدة من خلال ما يلي:

1. باستخدام مطحنة القهوة، قومي بطحن 1/3 كوب من اللوز.

اللوز

2. قومي بجمع 1/2 كوب زيت زيتون مع نصف ثمرة أفوكادو (لمنح جلدك الفيتامينات التالية B، C، E، K) في الخلاط حتى تحصلين على هريسة متجانسة.

الأفوكادو

3. اخلطي مسحوق اللوز وهريس الأفوكادو في وعاء أو جرة.

4. ادهني المنتج على الجلد، واعطِ المزيد من الاهتمام إلى المناطق الأكثر دهنية في جسمك، وكما هو الحال دائمًا تجبني الوجه.

5. وأخيرًا اشطفي جلدك بالماء بعد عشر دقائق وضعي مرطبًا لطيفًا على بشرتك لتشعري بنعومة مضاعفة.

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