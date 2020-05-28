الجهاز الهضمي للطفل: من الرحم إلى الطفولة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 مايو 2020 02:52 مساءً - جدول المحتوى

1. الجهاز الهضمي للطفل: من الرحم إلى الولادة



2. الجهاز الهضمي للجنين في الرحم



3. الجهاز الهضمي لحديثي الولادة (الولادة الكاملة)



4. الجهاز الهضمي عند الوليد (الولادة قبل الأوان)



5. مناديل بطانة الجهاز الهضمي



6. لماذا يجب تجنب المواد الصلبة حتى ستة أشهر؟



7. كيف تدعمين منحنى التعلم الهضمي لطفلك؟

ماذا عن الجهاز الهضمي للطفل من الرحم حتى الولادة، اعلمي عزيزتي أن الجنين يحصل على غذائه من خلال نسيج متخصص يسمى المشيمة. يتولى الجهاز الهضمي للطفل العملية مباشرة بعد الولادة، كما يتطور الجهاز الهضمي لطفل حديث الولادة باستمرار؛ حتى يتمكن من هضم حليب الأم بشكل صحيح. إلى جانب ذلك، يستعد أيضاً لهضم المواد الصلبة ،يخبرنا الدكتور مختار فتحي اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة، في هذا المقال عن أجزاء وسمات وتطور الجهاز الهضمي للطفل من الرحم إلى الولادة. حتى تتمكني من المساعدة واتخاذ خيارات غذائية مناسبة للعمر.

1.الجهاز الهضمي للطفل: من الرحم إلى الولادة



الجهاز الهضمي مسؤول عن تحطيم جزيئات الطعام الكبيرة إلى جزيئات أصغر، تضمن الجزيئات المكسورة الامتصاص الكافي للعناصر الغذائية وتطور البكتيريا الصحية في القناة الهضمية.

2. الجهاز الهضمي للجنين في الرحم



يبدأ الجهاز الهضمي في النمو من الأسبوع الثالث من الحمل، بحلول الأسبوع الرابع، تمتد ثلاث مناطق متميزة من القناة الهضمية عبر طول الجنين، تشكل هذه المناطق في نهاية المطاف مكونات مختلفة في الجهاز الهضمي ،يشمل الجهاز الهضمي للجنين الفم والمريء والغدد اللعابية والمعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة والمستقيم. كل هذه الأجزاء من الجهاز الهضمي تتطور في الرحم نفسه، ومع ذلك، فإنها تبقى غير فعالة وظيفياً حتى الولادة. يخضع الجهاز الهضمي لنمو هائل ونضوج وظيفي طوال فترة الحمل.

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3. الجهاز الهضمي لحديثي الولادة (الولادة الكاملة)



عند الولادة الكاملة، يكون الجهاز الهضمي بأكمله جاهزاً للعمل بشكل مستقل. أثناء النزول عبر قناة الولادة، يحصل نظام الوليد على ميكروبات عن طريق البكتيريا المهبلية. إنه حدث حاسم لأنه يساهم في تطوير الجهاز الهضمي لحديثي الولادة، بما في ذلك النظام البيئي الميكروبي المعوي.

يستمر هذا التطور عندما يبدأ المولود الجديد الرضاعة الطبيعية. بالنسبة لإطعامهم الأول، يتلقى معظم الأطفال الذين يرضعون من الثدي اللبأ، وهو أول حليب يتم إنتاجه بعد الولادة. اللبأ غني بالأجسام المضادة والعناصر الغذائية مثل الدهون والفيتامينات والمعادن التي تساعد المولود الجديد على النمو. إلى جانب ذلك، فهو يساعد في تطوير الكائنات الحية الدقيقة المعقدة التي تزدهر في الجهاز الهضمي للطفل.

يمكن أن تؤدي التغيرات في جسم الطفل إلى فقدان وزنه بنسبة 7 ٪ في غضون أيام قليلة، ومع ذلك، فإن فقدان الوزن هذا حميد.

4. الجهاز الهضمي عند الوليد (الولادة قبل الأوان)



تؤدي الولادة المبكرة إلى اختلافات هيكلية ووظيفية بين الجهاز الهضمي للطفل قبل الأوان والطفل المولود بالكامل. القناة الهضمية غير ناضجة وغير قادرة على معظم الوظائف التي يمكن أن تؤديها الأمعاء. قد لا يكون الرضيع المبتسر جاهزاً لهضم الحليب البشري، وخاصة البروتينات الموجودة فيه. يتطلب الهضم الكامل للحليب العصائر الهضمية مثل عصير المعدة وعصير البنكرياس إلى جانب الإنزيمات الهضمية، مثل الأميليز لهضم النشويات والليباز البنكرياس لهضم الدهون. لهذه الأسباب، بعد الولادة مباشرة، يُنصح بالرضاعة الطبيعية. ومع ذلك، قد لا يكون هذا هو الحال مع طفل خديج يحتاج إلى الوقت ليتمكن من القيام بالمهمة المعقدة لتحمل رضعات الحليب ،يبصق معظم الأطفال، الخدج والناضجين، بشكل متكرر بسبب الجهاز الهضمي غير الناضج أو العضلة العاصرة المريئية السفلية الضعيفة وغير الناضجة. ومع ذلك، يمكن أن يحدث أيضاً بسبب بعض مشاكل بطانة الجهاز الهضمي.

5.مناديل بطانة الجهاز الهضمي



بطانة الجهاز الهضمي للرضع هي طبقة من المخاط تحمي الجهاز الهضمي من الميكروبات الضارة والملوثات الأخرى الموجودة في الطعام. في وقت الولادة، تكون هذه البطانة رقيقة جداً وغير ناضجة، مما قد يزيد من خطر مشاكل البطانة الهضمية، مثل الالتهابات ،يتم التعامل مع هذه الالتهابات المعدية المعوية عن طريق الأجسام المضادة الموجودة في حليب الثدي، ويستمر هذا حتى تصبح بطانة الغشاء المخاطي الهضمي ناضجة. بينما يساعد حليب الثدي الجهاز الهضمي على تطوير البطانة، فإنه يساعد أيضاً في تطوير الجراثيم المعوية. هذا هو السبب في أن المدخول الغذائي للأم أثناء الرضاعة الطبيعية يجب أن يكون صحياً ومخططاً، بشكل عام، يستمر الجهاز الهضمي للطفل في النمو خلال العامين الأولين من حياتهم. يرتبط هذا التقدم أيضاً ارتباطاً مباشراً بتطور جهاز المناعة لدى الطفل، وبالتالي، يعتبر التركيب الغذائي لنظام الطفل الغذائي في السنوات الأولى من الحياة أمراً بالغ الأهمية.

6. لماذا يجب تجنب المواد الصلبة حتى ستة أشهر؟



يمكن للرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعية أو الذين يتغذون على الحليب الصناعي بدء المواد الصلبة في سن ستة أشهر. ومع ذلك، قد يختلف العمر المناسب اعتماداً على علامات الاستعداد، حتى ذلك الحين، يتم تجنب الأطعمة الصلبة للأسباب التالية:

سيقل تواتر الرضاعة الطبيعية، مما قد يؤدي إلى حل وسط في تناول المغذيات الحيوية من حليب الثدي ،سيكون من الصعب الهضم السليم للمواد الصلبة حيث تتطور الإنزيمات التي تهضم الكربوهيدرات في نحو ستة إلى سبعة أشهر من العمر. الأملاح الصفراوية وليباز المعدة التي تساعد على هضم الدهون للوصول إلى المستويات المثلى بين سن ستة وتسعة أشهر ،قد تمر جزيئات الطعام الأكبر عبر الأمعاء الدقيقة مباشرة إلى مجرى الدم؛ لأن الرضع أقل من ستة أشهر لديهم أمعاء قابلة للاختراق. يمكن أن يؤدي هذا السيناريو إلى أمراض الجهاز الهضمي والحساسية المحتملة.

7. كيف تدعم منحنى التعلم الهضمي لطفلك؟