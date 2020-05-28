شوربة يابانية لحرق الدهون

تمتاز نساء اليابان تحديداً والقارة الآسوية عموماً بقوام مشدود ورشيق، إذ تسجل في هذه البقعة من الأرض النسبة الأدنى من البدانة، والفضل بذلك إلى العادات التقليدية والمتوارثة عبر الأجيال التي تتبعها هذه الشعوب دون أن تحيد عنها قيد أنملة.

عادة ما تتبع نساء اليابان والقارة الآسوية نظاماً غذائياً يومياً صارماً يتكون من أطعمة صحية منها بينها شوربة حرق الدهون وتمارين رياضية، ويتلخص على النحو الآتي .

تهدف الحمية اليابانية إلى حرق الدهون، لكنها بالمقابل تمنح الجسم السعرات الحرارية الكافية التي تمده بالنشاط والطاقة.

يتم خلالها تناول الأسماك، الخضراوات، الحبوب الكاملة والصويا لغنى هذه الأصناف بالأوميغا3، الأحماض الدهنيّة والآيزوفلافون Isoflavones التي تعمل على حرق السعرات الحرارية في الجسم.

التي تعمل على حرق السعرات الحرارية في الجسم. ضرورة تناول وجبات غنية بمضادات الأكسدة خلال اليوم، ولمدة أسبوع واحد لتطهير الجسم من السموم.

الامتناع عن تناول نوعين من النشويات أو البروتينات خلال الوجبة الواحدة.

تتيح الحمية اليابانية خسارة حوالي 3 كلغ خلال شهر واحد، كما تعالج مشاكل الهضم والانتفاخ على المدى الطويل.

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شروط الحمية اليابانية لحرق الدهون

تجنب الكافيين الموجود في القهوة والشاي واستبدالهما بالبابونج واليانسون.

شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً.

تجنب إضافة الملح إلى الطعام والإكثار من التوابل التي تساعد على مضاعف حرق الدهون في الجسم.

الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

تناول الخضراوات الوفيرة بالألياف التي تمنح شعوراً بالامتلاء، تنشط حركة الأمعاء وتحول دون الإصابة بالإمساك.

تناول الطعام في أطباق صغيرة الحجم.

مضغ الطعام ببطء لتعزيز الشعور بالشبع لوقت طويل.

نموج يومي للحمية اليابانية لحرق الدهون

وجبة الفطور

الخيار الأول:

كوب من الأرز مطهو على البخار + كوب من الشاي الأخضر.

الخيار الثاني:

بيضة مسلوقة + كوب من الشاي الأخضر.

الخيار الثالث:

كوب من الشوفان + حليب خالٍ من الدسم.

وجبة خفيفة:

ثمرة واحدة من الموز أو حفنة من التوت.

وجبة الغذاء:

الخيار الأول:

سمك مشوي + أرز وخضراوات مطهوة على البخار.

الخيار الثاني:

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سمك سلمون مشوي بالفرن + سلطة خضار.

الخيار الثالث:

صدر دجاج مشوي + سلطة خضار.

وجبة خفيفة:

ثمرة واحدة من الفاكهة.

وجبة العشاء:

الخيار الأول:

أرز وخضراوات مطهوة على البخار.

الخيار الثاني:

علبة من التونة.

الخيار الثالث:

طبق حساء ياباني Miso Soup.

طريقة تحضير شوربة ميزو اليابانية





المكونات:

10 غرامات من التوفو.

200 غرام من الواكامي (أعشاب البحر).

غرام من الواكامي (أعشاب البحر). 20 غراماً من صلصة الميزو.

غراماً من صلصة الميزو. 100 غرام من حلقات البصل الأخضر.

غرام من حلقات البصل الأخضر. كوب من الماء.

الطريقة

يوضع الماء مع صلصة الميزو على النار حتى الغليان .

يضاف التوفو، الواكامي وحلقات البصل وتترك على نار هادئة حتى نضوج جميع المكونات.

شوربة يابانية لحرق الدهون





المكونات:

300 غرام من اللحم المنزوع الدهن مقطع إلى مكعبات صغيرة .

غرام من اللحم المنزوع الدهن مقطع إلى مكعبات صغيرة 100 غرام من اللوبياء الخضراء .

غرام من اللوبياء الخضراء 100 غرام من الكوسة .

غرام من الكوسة كوب صغير من الطماطم المقطعة إلى مكعبات .

كوب متوسط من البطاطس المقطعة إلى مكعبات .

كوب متوسط من الكرفس .

كوب متوسط من الكرات .

كوب كبير من الجزر المبشور .

كوبان من مرق اللحم .

بصلة مبشورة ناعماً.

ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو .

ملعقة صغيرة من الزيت .

ملعقة صغيرة من القرفة .

½ ملعقة صغيرة من الملح .

الطريقة:

يوضع البصل مع الزيت في وعاء على نار متوسطة لمدة دقيقة مع التقليب المستمر .

يضاف الجزر، البطاطس، الطماطم مع التقليب المستمر لمدة دقيقتين .

يوضع المرق في وعاء آخر على نار هادئة حتى الغليان .

يضاف الخضار، الكرفس، الكرات واللحم على المرق.

يترك على نار هادئة لمدة 25 دقيقة أو أكثر حتى النضج .

تضاف البهارات والتوابل إلى الحساء لتصبح الشوربة اليابانية لحرق الدهون جاهزة .

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