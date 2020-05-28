5 علاجات طبيعية لحروق الشمس مباشرة من مطبخك

مع ارتفاع درجات الحرارة، يلجأ الناس إلى الشواطئ للهروب من حرارة الشمس المرتفعة، والاستمتاع ببعض الوقت في البحر، وبالرغم من استخدام مستحضرات طبية وتجميلية لحماية بشرة الوجه، تعاني أغلب النساء من لفحات الشمس التي تسبب حروقا شديدة للجلد على الوجه وأماكن مختلفة من الجسم.

ولمساعدتك على علاج هذه الحروق، نقترح عليك 5 علاجات منزلية من شأنها تهدئة البشرة المتضررة في غضون دقائق.

الألو فير

إنه العلاج الطبيعي الأكثر شيوعًا لأولئك الذين يعانون من حروق الشمس اللاذعة، حيث تستخدم نبتة الألو فيرا في صناعة مستحضرات التجميل والأدوية، كما تستخدم لأغراض طبية منذ آلاف السنين، ويُعرف باسم "نبات الحرق"، وهو مليء بخصائص طبيعية مضادة للأكسدة من شأنها تهدئة بشرتك المتهيجة.

الزبادي اليوناني

يحتوي الزبادي اليوناني على الكثير من البروبيوتيك المفيد، مثل بكتيريا حمض اللاكتيك، وسوف يساعد حروقك على الشفاء بشكل أفضل وأسرع، ببساطة ضعي كمية صغيرة من الزبادي البارد على بشرتك المتهيجة وستلاحظين في غضون دقائق بأن البشرة بدأت تهدأ ويزول منها الاحمرار.

الشوفان

لتهدئة بشرتك المتهيجة والمثيرة للحكة، أضيفي كوبًا من الشوفان الكامل إلى حمامك المسائي، فهو مليء بالخصائص المضادة للالتهابات، وسوف يساعد على تهدئة الحروق، أو يمكنك بدلًا من ذلك تحضير قناع بمزج بعض الشوفان المطحون مع الحليب والعسل وضعيه على جلدك المتضرر من الشمس.

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أكياس الشاي الأسود

الشاي الأسود غني بأحماض التانيك المضادة للبكتيريا ويمكن استخدامه كمهدئ للجلد المصاب بحروق الشمس، ضعي كيسًا أو اثنين منقوعين في الماء البارد بلطف على بشرتك، واتركيهما لبعض دقائق فقط.

العسل

العسل غني بخصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، كما أنه غني بمضادات الأكسدة الطبيعية، إنه علاج رائع لحروق الشمس، جربيه بوضع طبقة رقيقة من العسل على المناطق المتضررة واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بماء بارد.

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