الألمان يقاومون أزمة فيروس كورونا بالقهوة

الأربعاء 27 مايو 2020

ازداد معدل استهلاك القهوة في ألمانيا في ظل أزمة كورونا رغم إغلاق المقاهي والمطاعم.



وأعلن الاتحاد الألماني للقهوة، الأربعاء، أن استهلاك القهوة في البلاد خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين زاد بنحو 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

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وأوضح الاتحاد أنه في الوقت الذي تراجع فيه استهلاك القهوة في المقاهي والمطاعم بنسبة 76%، ازداد الاستهلاك في المنازل بنسبة 20%، حسب الوكالة الألمانية.

وقال هولجر برايبيش، الرئيس التنفيذي للاتحاد، إنه يجوز "تصنيف القهوة بأنها مقاومة للأزمة، خاصة بعد زيادة استخدام ماكينات القهوة خلال الشهرين الماضيين بنسبة 10%.

وكان معدل استهلاك القهوة في ألمانيا في عام 2019 بلغ 166 لترا لكل شخص، بزيادة لترين مقارنة بعام 2018، وبحسب الاتحاد، يعادل هذا زيادة بمقدار نحو مليار فنجان.