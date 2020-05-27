"البنصر الطويل" درع حماية ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصلت دراسة جديدة إلى أنَّ طول إصبع البنصر أحد العوامل المحددة للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أساتذة جامعيين أن معدلات الوفاة بالفيروس في الدول التي يتمتع فيها الرجال بأصابع بنصر أقصر كانت أعلى بنسبة تصل إلى الثلث.

وقال الباحثون إنَّ الرجال الذين يمتلكون إصبع بنصر طويل أقل عرضة للوفاة جراء "كوفيد- 19"، وأكثر عرضة للإصابة بأعراض خفيفة.

وعلل الخبراء ذلك بأن طول إصبع البنصر تحدده كمية هرمون التستوستيرون، التي يتعرَّض لها الجنين أثناء نموه في الرحم، ويُعتقد أنَّه كلما ازداد تعرّض الذكر للهرمون في الرحم، كما ازداد طول إصبع البنصر لديه.

ويُعتقد أن هرمون التستوستيرون يقي من الحالات المرضية الشديدة لمرض فيروس كورونا المستجد، إذ يعمل على زيادة أعداد مستقبلات (ACE-2) في الجسم.

ويقول العلماء إن فيروس كورونا، الذي يُسمّى "سارس-كوف 2"، يدخل الجسم ويتسبب في العدوى من خلال تلك المستقبلات.

لكن ترجح دراسات أخرى أن المستويات المرتفعة من مستقبلات (ACE-2) يمكنها الحماية من تلف الرئتين، الأمر الذي يمكن لفيروس كورونا التسبب فيه.





ووجدت الدراسة الجديدة، التي أجرتها جامعة "سوانسي" في ويلز، أنَّ الرجال الذين تنخفض لديهم مستويات هرمون التستوستيرون أكثر عرضة بمقدار الضعف للوفاة جراء "كوفيد- 19" مقارنة بالرجال الذين ترتفع لديهم مستوياته.

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وأظهرت أدلة متزايدة أنَّ الرجال أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا مقارنة بالنساء، لكن لم يتمكن العلماء من الوقوف على السبب وراء الأمر.

ويعتقد العلماء أن الرجال يغسلون أيديهم أقل من النساء، وربما لا يطلبون المساعدة الطبية، ويعانون مشاكل صحية أكثر تجعلهم أكثر عرضة للإصابة، لكن آخرون يرون أن هرمون الذكورة قد يكون واحداً من الأسباب الرئيسية وراء وفاة كثير من الرجال بفيروس كورونا.

وبحث خبراء جامعة سوانسي في بيانات 200 ألف شخص في 41 دولة، إذ قاس الباحثون بالفعل أطوال أصابع المتطوعين.

ووجد الباحثون أن الدول التي يتمتع فيها الرجال بإصبع بنصر طويل ومنها ماليزيا وروسيا والمكسيك، كانت معدلات الوفيات بفيروس كورونا أقل.

أما في الدول التي ازدادت فيها نسبة الرجال أصحاب "إصبع بنصر قصير" ومن بينها المملكة المتحدة وبلغاريا وإسبانيا، فكان معدل الوفيات أعلى.

وأوضح الباحث الرئيسي في الدراسة، البروفيسور جون مانينج، إنَّ هذا ربما يعطي أستراليا ونيوزيلندا والنمسا ودول شرق آسيا، حيث يمتلك الرجال أصابع بنصر أطول "ميزة بيولوجية"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأضاف أن النتائج ربما تشير إلى أن الرجال أصحاب أصابع البنصر الطويلة ربما يعانون أعراضاً خفيفة ويمكنهم العودة للعمل.



