ألمانيا تسجيل 362 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الألمانية اليوم 362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 179300 حالة. وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، أن عدد الوفيات بلغ 8349 حالة بعد تسجيل 47 حالة وفاة جديدة، فيما تماثل للشفاء 800 حالة. قد يهمك أيضا: ترامب يُحدد نهاية 2020 للحصول على لقاح فيروس كورونا عدد وفيات فيروس كورونا في الهند يتجاوز 3 آلاف وإجمالي الإصابات يصل إلى 96169

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