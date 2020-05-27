14 وفاة و170 إصابة جديدة بكورونا في السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأربعاء، تسجيل 14 حالة وفاة و170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



وذكرت الوزارة، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أن الحصيلة الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 184 حالة، والإصابات إلى 4146 حالة.



وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 588.



وحثت الوزارة المواطنين على تطبيق الإرشادات الوقائية بما في ذلك التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.