دراسة تكشف عن بعض الحركات التي تُساهم في تحسين عملية الهضم

تعد الوجبات المتوازنة جزءًا مهمًا لحياة صحية، لكن بعض الحركات التي نقوم بها بعد تناول الوجبات تساهم في تحسين صحتنا بشكل عام، وفي هذا الصدد أكد موقع "ميس كيرا"، أن دراسة جديدة أكدت أن بعض الحركات تساهم في تحسين عملية الهضم، خاصة بعد تناول الوجبات الدسمة.

التدليك

يعد التدليك أحد هذه الأنشطة التي يمكن القيام بها بعد الوجبة لفوائدها المؤكدة. وفقًا للأيورفيدا، يمكن أن يساعد تدليك البطن على تهدئة واسترخاء منطقة المعدة، لتفريغ التوتر بين عضلات البطن ويساعد على الهضم. كما أنها أكثر فائدة للنساء في الدورة الشهرية.

تناول بذرة اليانسون

تقليد هندي وشرق أوسطي آخر هو تناول اليانسون بعد الوجبة، ليس فقط أنه ينعش فمك، ولكنه يساعد أيضًا في الهضم السليم للطعام. يمكن أن يساعد تناول اليانسون أيضًا في الحفاظ على ارتفاع ضغط الدم وتقليل الانتفاخ.

المشي

يساعد المشي السريع بعد تناول وجبة دسمة الجسم أيضًا في عملية الهضم. وبالمشي، نعني فقط المشي وليس ممارسة الرياضة أو الجري. كما أنه يعمل كمُحسّن للمزاج ويساعدك على عدم الشعور بالضيق.

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