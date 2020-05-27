باحثة صينية تحذر العالم من فيروس جديد

القاهرة - لايف ستايل
حذرت باحثة صينية من فيروس كورونا من خلال وكالة cgtn بأنه يجب دراسة هذه الفيروسات التاجية بعناية لمواجهتها ومنع انتقالها من الحيوانات للبشر.
وتحدثت الباحثة الصينية في علم الفيروسات أن فيروس كورونا وغيره من الفيروسات تحتاج للبحث والدراسة لمنع البشر من المعاناة والعدوى ولاعطاء جرس إنذار للبشر.
وحذرت من المرأة الخفاش التي ظهرت في هذه الفترة ومن الممكن أن تكون جرس إنذار لتفشي فيروس جديد على وجه الارض لذلك يجب الحذر ودراسة الموضوع مطولا.
وأفادت بأن فيروس كورونا قتل الكثير في الصين ونفت أن فيروس كورونا مصنع في معامل صينية وأنه جاء عن طريق الخفافيش.
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