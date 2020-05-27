أعراض مبكرة للإصابة بسرطان البروستاتا منها الدم والحرقان

قد لا تظهر على الرجال المصابين بـ سرطان البروستاتا أى أعراض في مراحله المبكرة، إلا أن الباحثين كشفوا أن من العلامات الأولى للإصابة بسرطان البروستاتا هو ظهور الدم في البول عند التبول مع الشعور بالحرقة، و الإصابة بخلل في الانتصاب.



وقبل ان يتم معرفة هذه الأعراض، فقد يتم الكشف عن الإصابة بـ سرطان البروستاتا في مراحله المبكرة لعدم معرفة اى اعراض اولية للإصابة بهذا المرض الخطير، حيث تميل الأعراض إلى التطور ببطء شديد على مدار فترة زمنية طويلة، مما يجعل اكتشافه في مرحلة متأخرة.

وتعتبر أحد أكثر العلامات التحذيرية شيوعا لـ سرطان البروستاتا، العثور على الدم في البول، مع تغييرات أكثر دقة في لون البول، وتحول لون البول إلى اللون الوردي، وفقا لما جاء في موقع مايو كلينك الطبي.



ويمكن أن يشير الدم في البول إلى الإصابة بـ سرطان البروستاتا، بالإضافة إلى الشعور بالحرقان أثناء التبول، مع مشكلة ضعف الانتصاب، لذا إذا كنت تعاني أيا من هذه الأعراض فعليك مراجعة الطبيب فورا.



وتشمل الأعراض الأخرى الأولية الاخرى للإصابة بـ سرطان البروستاتا لدى الرجال، العثور على الدم في السائل المنوي، والتبول بكثرة أثناء الليل ، وتزيد نسبة الإصابة بسرطان البروستاتا عند عمر 50 عاما.

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ويمكن ان يزيد احتمال الإصابة بسرطان البروستاتا عند وجود تاريخ عائلي، بالإضافة إلى أن السمنة تزيد من فرص إصابتك بالمرض، في حين أن هناك بعض الأدلة على أن النظام الغذائي الغني بالكالسيوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بـ سرطان البروستاتا.

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