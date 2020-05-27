فوائد لا تعد لتناول كوب من الشاي بالنعناع أبرزها يحسن الذاكرة ويعزز المناعة

يفضل العديد من الأشخاص تناول شاى بالنعناع، ولكن الكثير منهم لا يعلم الفوائد الصحية التى يمكن أن يحصل عليها الجسم عند تناول الشاي بالنعناع.

وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم أهم فوائد الشاي بالنعناع...

- يعزز جهاز المناعة

يتميز زيت النعناع وزيت النعناع العطري بصفات قوية مضادة للبكتيريا، ويمكن لهذه الصفات المضادة للبكتيريا محاربة الجراثيم التي تأتي لمهاجمة الجهاز المناعي لتعزيز جهاز المناعة لديك ، يعد شاي النعناع مشروبًا رائعًا.

- يحسن الذاكرة

يحتوي شاي النعناع على ليمونين يمكنه مواجهة الآثار السلبية للجذور الحرة وزيادة نشاط الناقل العصبي في الجسم، وهذا بدوره يحسن الذاكرة والتركيز، ويمكن أن يساعد شرب كوب من شاي النعناع على تصفية ذهنك ومعالجة المهام المعرفية.

- يزيل الغثيان

شاي النعناع له تأثيرات مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد معدتك على الاستقرار ، وبالتالي تقليل الغثيان أو اضطراب المعدة، يهدئ بطانات المعدة عن طريق تحسين عملية الهضم كما أنه يحسن من تناول المغذيات ويزيل التقلصات والإمساك والانتفاخ، يمكن لشاي النعناع أيضًا أن يمنع أمراض الجهاز الهضمي الأخرى.

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