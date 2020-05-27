دراسة علمية حديثة تحسم الجدل حول فائدة الكمامة القماش

القاهرة - لايف ستايل
أكدت دراسة علمية حديثة، أن الأقنعة القماشية يمكنها منع انتشار COVID-19 عن طريق حجب ما يصل إلى 99 في المائة من الجسيمات المعدية ، وفقًا لما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية.
وكشف باحثون كنديون أن أقنعة القماش ، خاصة تلك التي تحتوي على عدة طبقات من القطن ، تمنع الفيروسات التي تنتشر في الهواء، ومنها فيروس كورونا.
ويقول الباحثون إن طبقات القماش تقلل من الجزيئات المعدية ، التي قد تنتقل لمرتديها من خلال السعال والعطس ، والتي تنتقل من الهواء وتستقر على الأسطح.
وأوضح الباحثون أن بعض تركيبات الكمامات القماش ، مثل قطن الفانيلا ، تمنع أكثر من 90 في المائة من الجسيمات ، في حين أن القناع المكون من ثلاث طبقات يمكن أن يقلل من انتقال الكائنات الحية الدقيقة وملوثات الأسطح و الفيروسات بنسبة تصل إلى 99 في المائة.
مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ، معهد الصحة العامة الأمريكي ، تدعو إلى استخدام أقنعة القماش في الأماكن العامة ، مع غسلها كل مرة بعد ارتدائها.
وأوضحت الدراسة أن الكمامة القماش لا توقف الفيروس نفسه ، لكنها تمنع الجسيمات المتولدة عن طريق الكلام والأكل والسعال والعطس التي تحمل فيروس كورونا.
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