القاهرة - لايف ستايل
كشفت دراسة حديثة أن وجود جين مرتبط بالخرف قد يضاعف خطر الإصابة بالفيروس التاجي المستجد، وذلك بحسب موقع صحيفة daily mail البريطانية .
ووجد الخبراء من كلية الطب بجامعة إكستر وجامعة كونيتيكت، أن حاملي جين APOE e4 كانوا أكثر عرضة للإصابة بحالة Covid-19 ، أكثر من أولئك الذين لديهم جين اخر.
وأوضحت الدراسة أن هذا الجين يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر في الشيخوخة بنسبة تصل إلى 14 ضعفًا.
ودرس العلماء الحمض النووي لما يقرب من 40،000 بريطاني تتراوح أعمارهم بين 48 و 60 عامًا واكتشف الباحثون أن ما يقرب من واحد من كل خمسة أشخاص ماتوا بسبب COVID-19 في المملكة المتحدة يعانون أيضًا من الخرف ، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لمرض الزهايمر.
ووجد فريق البحث أن الأشخاص المصابين بالخرف هم أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19 ثلاث مرات.
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كانت هذه تفاصيل خبر دراسة حديثة تؤكد أن كبار السن في خطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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