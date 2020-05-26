الفلبين تسجل 13 وفاة جديدة بفيروس كورونا و350 إصابة

سجّلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم 13 وفاة جديدة بفيروس كورونا و350 إصابة. وذكرت الوزارة في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 14669، فيما وصل عدد الوفيات إلى 886، مشيرةً إلى شفاء 3412 حالة حتى الآن. قد يهمك أيضا: فيديو يكشف أن "سعلة" واحدة داخل الطائرة يمكنها نشر الفيروسات ومنها "كورونا" أطباء سويديون يلحظون علاقة بين السمنة ومرض "كوفيد 19"

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