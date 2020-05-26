شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: استخدام زيت الزيتون يقلل احتمالات الإصابة بمرض خطير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن الاستغناء عن 5 جرامات من السمن أو الزبدة، ووضع زيت الزيتون بدلًا منها، يقلل خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي إلى ما يصل لـ 7%.

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ووفقا لـ”سي. إن. إن”، أشارت الدراسة إلى أن من يستخدمون زيت الزيتون، بكمية أكبر من 7 جرامات أو نصف ملعقة كبيرة في اليوم، فهم أقل عرضة بنسبة 15%، لأي نوع من أمراض القلب، وأقل عرضة للإصابة بأمراض الشريان التاجي بنسبة 21%.

وأوضح رئيس قسم التغذية، في جامعة هارفارد، فرانك هو، أن العامل المؤثر هو استبدال السمن أو الزبدة وغيرها، وليس فقط إضافة زيت الزيتون إلى النظام الغذائي، ما يمكن أن يحسن الكوليسترول، ويقلل من المؤشرات الحيوية الالتهابية، ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

جدير بالذكر، أن دراسة أسترالية أجريت عام 2018، قد أثبتت أن زيت الزيتون البكر الممتاز كان في الواقع أكثر استقراراً كيميائياً عند درجات حرارة عالية من زيوت الطهي الشائعة الأخرى، لما ينتجه من أدنى مستويات للدهون غير المشبعة وغيرها من المنتجات الثانوية التي قد تكون ضارة عند تسخينها إلى درجات حرارة أعلى من تلك المستخدمة عادة في القلي.