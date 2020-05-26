608 إصابات جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 22575، في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 172 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها.

وكان وزير الصحة الكويتي أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، شفاء 685 حالة من المصابين بمرض (كوفيد- 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 7306 حالات.