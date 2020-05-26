ما الحمية التي اتبعها الوليد الحلاني لخسارة وزنه الزائد؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

فاجأ الفنان الوليد نجل النجم عاصي الحلاني جمهوره، منذ حوالي السنة، بإطلالة جديدة خسر بما يزيد عن 20 كيلو غراما ما دفع قسما كبيرا من الجمهور للظن بأنه خضع لعملية تكميم وإلا لما وصل إلى هذا الوزن الذي اعتبره البعض مثاليا ويناسب شكله خاصة أنه قرر احتراف الفن من بعد الفوز بلقب دويو المشاهير.

فعلى الرغم من أن الوليد قد صرح أنه قد خضع لحمية غذائية إلا أن البعض تساءل عن ماهيتها لاسيما وأنها حولته إلى شخص آخر أكثر وسامة ورشاقة.

كما حرص الوليد على الالتزام بفترة الحجر المنزلي والابتعاد عن الجميع كطريقة وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

فقرر الوليد مؤخرا أن يحلق كل شعره باستخدام الماكينة، وغيّر اللوك ما أثار ردة فعل عند متابعيه الذين انقسموا بين مؤيد وآخر اعتبر ان اللوك القديم كان يروق له أكثر.

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ووثق الوليد هذه اللحظات بفيديو نشره على صفحته عبر إنستغرام، أرفقه بتعليق جاء فيه: "نتيجة شهر بالحجر المنزلي".

من جهة ثانية، كان قد طرح الفنان الوليد الحلاني فيديو كليب أغنيته بعنوان "مش إنت" عبر "يوتيوب"، من كلمات محمد حيدر، ألحان وتوزيع حسام صعبة، والكليب من إخراج عبدالله غانم.

وكانت آخر أعمال الحلاني أغنية "قوتنا بوحدتنا" التي طرحها بصوته وهي أغنية والده الفنان عاصي الحلاني، وأرفق الأغنية بصورة له حاملاً العلم اللبناني، وذلك لدعم مطالب كل الذين نزلوا إلى الساحات والشوارع وانتفضوا في وجه الظلم والقهر وتردي الأوضاع الاقتصادية مطالبين بتغيير النظام.

والأغنية هي من كتابة نزار فرنسيس ولحنها عاصي الحلاني وتوزيع طوني سابا ماسترينغ محمد المقهور، الكليب من إخراج عبد الله غانم.

الفيديو المرفق، تكشف خلاله اخصائية التغذية انجي قصابية الحمية الغذائية التي خضع لها الوليد الحلاني وساعدته على خسارة وزنه والحصول على لوك جديد.