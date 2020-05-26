نجاج أول عملية زرع رئة لمصاب بكورونا

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وذكرت الجامعة في بيان صحفي، الاثنين، أن العملية أجريت الأسبوع الماضي، مؤكدة أن المريضة بـ”كوفيد 19″، التي تبلغ من العمر 45 عامًا، كانت حياتها مهددة إذا لم يتم إجراء هذا التدخل الجراحي، وأنها تتعافى الآن بشكل جيد.
وأوضحت أن المريضة كانت في حالة صحية جيدة ولم تكن تعاني من أمراض مسبقة، قبل أن تصاب بفيروس كورونا قبل 8 أسابيع، وبعد ذلك بوقت قصير تدهورت حالتها بشكل كبير.
ووفقا لما نقلت شبكة “سي إن إن” عن المركز: “كانت حالة المريضة ميئوسا منها. إذ كانت الرئة مثل كتلة ولم يتبق شيء”.
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