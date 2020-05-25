تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكنافة بقمر الدين

المقادير

- المهلبية :

عصير قمرالدين : كوب ونصف (أو مشمش)

سكر : ربع كوب

النشاء : ثلث كوب

كريمة : نصف كوب (سائلة)

ماء الورد : ملعقة كبيرة

زبيب : نصف كوب

- للتقديم :

شيرة : حسب الرغبة

مكسرات : حسب الرغبة

- الكنافة : 250 غراماً

- سمن : ربع كوب (مذاب)

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الطريقة:

سخني الفرن لدرجة حرارة ٢٠٠، أحضري قوالب كب كيك كبيرة الحجم.

في طبق واسع ضعي الكنافة والسمن وقلبيه بخفة لتتشرب الكنافة بالسمن مع المحافظة على شعيرات الكنافة لتبقى طويلة.

وزعي الكنافة على القوالب بحيث تغطي القاع والجوانب، اضغطي عليها قليلاً لتصبح مثل الكوب.

ضعي القوالب في الفرن ١٥ دقيقة أو إلى أن تصبح ذهبية اللون. وزعي قليل من الشيرة في كل كوب. دعيها تبرد.

المهلبية: في كسرولة ضعي شراب قمر الدين، السكر، النشا، الكريمة وباستعمال مضرب شبك يدوي قلبي ليذوب النشا. ضعي الكسرولة على نار متوسطة وباستعمال ملعقة خشبية قلبي باستمرار إلى أن تغلي، أضيفي ماء الورد والزبيب.

وزعي المهلبية على الكنافة. ضعيها في البراد.

انثري المكسرات على الكنافة وقدميها مع الشيرة.

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