تعرف على أهم اعراض انتفاخ الرئة

انتفاخ الرئة هو مرض يصيب الرئتين يتطور عادة بعد سنوات عديدة من التدخين، وينتمى كل من التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة إلى مجموعة من أمراض الرئة تعرف باسم مرض الانسداد الرئوى المزمن، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض انتفاخ الرئة وعلامات الإصابة به، وذلك وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك" الأمريكى.

اعراض انتفاخ الرئة وما هو

أعراض انتفاخ الرئة عديدة لكن يجب أن نعرف ماذا يحدث أولاً عند الإصابة به، وانتفاخ الرئة هو حالة تنطوي على تلف جدران الحويصلات الهوائية في الرئة.

والحويصلات الهوائية هي أكياس صغيرة رقيقة الجدران وذات جدران هشة للغاية تقع فى مجموعات فى نهاية الأنابيب القصبية فى عمق الرئتين، وهناك نحو 300 مليون حويصلة هوائية فى الرئتين العاديتين.

عندما تتنفس في الهواء، تتمدد الحويصلات الهوائية، وتجذب الأكسجين إلى داخل الدم وتنقله، عند الزفير، تتقلص الحويصلات الهوائية، وتجبر ثانى أكسيد الكربون على الخروج من الجسم.

عندما يتطور انتفاخ الرئة، يتم تدمير أنسجة الحويصلات الهوائية والرئة، ومع هذا الضرر لا تستطيع الحويصلات الهوائية دعم الشعب الهوائية وتتسبب في "انسداد" يحبس الهواء داخل الرئتين.

نظرًا لوجود عدد أقل من الحويصلات الهوائية، فإن الأكسجين الأقل سيكون قادرًا على الانتقال إلى مجرى الدم.

اعراض انتفاخ الرئة

اعراض انتفاخ الرئة تشمل السعال والصفير وضيق التنفس وضيق الصدر وزيادة إنتاج المخاط، فى كثير من الأحيان، وقد لا تتم ملاحظة الأعراض حتى يتم تدمير 50​​% أو أكثر من أنسجة الرئة، وحتى ذلك الحين قد تكون الأعراض الوحيدة هي التطور التدريجي لضيق التنفس والإرهاق (التعب)، والذي يمكن الخلط بينه وبين أمراض أخرى، يزداد خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية وعدوى الرئة الأخرى لدى الأشخاص الذين يصابون بانتفاخ الرئة. راجع طبيبك إذا ظهرت أي من هذه الأعراض:



اعراض انتفاخ الرئة

- ضيق التنفس، خاصةً أثناء ممارسة التمارين الخفيفة أو التسلق.

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- الشعور المستمر بعدم القدرة على الحصول على ما يكفى من الهواء.

- سعال طويل الأمد أو "سعال المدخن".

- صفير.

- إنتاج المخاط على المدى الطويل.

- الإرهاق المستمر.

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