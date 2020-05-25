إصابات كورونا في اليابان تتخطى حاجز 16 ألفا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليابان،الإثنين، إلى 16 ألفا و 536 شخصا، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء بلومبرج.



وذكرت الوكالة أن عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس منذ بدء تفشي الوباء بلغ 808 حالات، بينما تعافي 13 ألفا و 244 شخصا.

يأتي ذلك بعد 17 أسبوعا تقريبا منذ تسجيل أول حالة تفشي للفيروس في البلاد.

وأكدت الحكومة اليابانية، الخميس، أنها تنوي رفع حالة الطوارئ المفروضة في الجزء الأكبر من البلاد لكن ليس في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل طوكيو، بعد التراجع الواضح في عدد الإصابات الجديدة بكورونا.

وقال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا إن السلطات ترغب في رفع هذه الإجراءات قبل الموعد الذي كان محددا لذلك، في 39 من المناطق الـ47 في البلاد.