الجيش الليبي: إلقاء القبض على قيادي سوري في تنظيم داعش يقاتل مع مليشيات السراج تحت قيادة ضباط أتراك المزيد

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، الإثنين، إن وحدات القوات المسلحة في محاور طرابلس، ألقت القبض على الداعشي السوري محمد الرويضاني.



وأوضح المسماري في بيان عاجل، أن الرويضاني المكنى "أبوبكر"، هو أحد أخطر عناصر داعش في سوريا، وانتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لما يعرف بـ"فيلق الشام".

وأشار إلى أن القيادي الداعشي ألقي القبض عليه وهو يقاتل مع مليشيات السراج التي يقودها ضباط أتراك، وشدد على أنه يعد دليلا آخر على العلاقة بين الرئيس التركي رجب أردوغان وتنظيم داعش الإرهابي.

وتم القبض على المرتزق الداعشي من قبل القوات المسلحة الليبية خلال المواجهات ضد عناصر الحشد المليشاوي والمرتزقة السوريين في كمين تم نصبه بمعسكر اليرموك مساء السبت.

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والرويضاني من سكان منطقة باب عمرو في محافظة حمص بسوريا، وهو مرتزق تابع لمليشيا "فيلق الشام" تحت إمرة المدعو صلاح العراقي الموالي إلى تركيا.

ويملك الداعشي السوري سجلا حافلا من الإجرام من عمليات النهب والسرقة والاغتصاب وعمليات أخرى مثل التعذيب، خصوصا في مدينة عفرين.

وتستمر انتهاكات أنقرة، للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، وهي: تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

وتتزايد المطالبات الدولية بوقف إطلاق النار في ليبيا كان آخرها مطالبة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا في رسائل وجهها، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ورئيس مجلس الأمن الدولي بإلزام مجلس الأمن الدولي كافة الأطراف المتصارعة في ليبيا بالوقف الفوري لإطلاق النار.