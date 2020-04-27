انت الان تتابع موضوع اسباب لزوجة البول والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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لقد خلق الله تعالى الأنظمة الحيوية في أجسام الكائنات الحية لتعمل بشكل متوازن ومتناسق معًا بهدف الحفاظ على توازن وحياة الكائن الحي ، ويحتوي جسم الإنسان على أكثر الأنظمة الحيوية والبيولوجية تقدمًا ، ويتم التخلص من السموم والمخرجات التي يطرحها هذا النظام الحيوي أيضًا عبر بعض السوائل بالجسم ومنها البول الذي يُمكن التنبؤ من خلاله بعدد هائل من الحالات المرضية وخصوصًا في حالة لزوجة البول .

ما هو البول

البول (وبالإنجليزية : Urine) هو عبارة عن سائل تقوم الكليتان في الجسم باستخلاصه من الدم من أجل تنقية الدم من السموم والفضلات المختلفة ، وبعد أن يتم استخلاص البول ، يمر عبر كل أجزاء الجهاز البولي حيث يعبر البول من خلال الحالب ويصل إلى المثانة ، وكلما زادت كمية البول زاد معدل الضغط على المثانة ، ويًُبح افنسان في حاجة إلى التبول [1] .

وعلى مر السنين ؛ لم يكن هذا السائل الذي يُعابر أحد مخرجات الجسم ذات أهمية ؛ ولكن في العصر الحديث تمكن العلماء والباحثين من اكتشاف عدد هائل من الأمراض من خلال البول وعدد مرات التبول وخصائص البول الفيزيائية والكيميائية أيضًا .

خصائص البول الفيزيائية

هناك مجموعة من الخصائص والصفات الأساسية التي يجب أن تكون عليها عينة البول في حالة الشخص السليم والذي لا يُعاني من أي أمراض ، وقد ذكرها العلماء على النحو التالي [2] :

لون عينة البول

اللون الطبيعي للبول يجب أن يكون أصفر باهت Pale yellow أو كهرماني داكن ، أما إذا كان اللون مائل إلى الأبيض ؛ فقد يكون ذلك ناتج عن الإصابة بالسكري ، وإذا كان داكنًا أكثر من اللازم ؛ فقد يُعاني المريض من خلل وظائف الكبد ، وأي لون لعينة البول يكون ذات دلالة مرضية خاصة .

حجم البول

حجم عينة البول أيضًا في الشخص الطبيعي والتي يتم جمعها على مدار الـ 24 ساعة يجب أن يتراوح بين 750 إلى 1000 مل .

درجة حموضة البول

يتم التعبير عن درجة حموضة العينة من خلال رقم pH ، حيث أنه كلما انخفض الرقم عن 7 كانت العينة حامضية ، وكلما ارتفع الرقم عن 7 كانت العينة قاعدية ، وفي الحالة الطبيعية تتراوح قيمة الرقم الهيدروجيني للبول بين 4.5 إلى 8.0 ، ويجب أن تكون العينة حمضية لكي يكون الشخص سليم .

الكثافة النوعية للبول

الكثافة النوعية للبول في الوضع الطبيعي تتراوح بين 1.003 إلى 1.032 ، وقد أشارت بعض المراجع إلى أن النسبة المثالية الكثافة النوعية للبول يجب أن تكون 1.015 أو 1.020 .

قوام عينة البول

عينة البول الطبيعية يجب أن لا يكون بها أي لزوجة ؛ بل يجب أن تكون سائل سريع الحركة مثل المياه تمامًا ، وغير ذلك يكون دلالة على حالة مرضية .

المواد الكيميائية في البول

وفي الوضع الطبيعي أيضًا يحتوي البول على نسبة منخفضة جدًا من مادة اليوروبيلينوجين ويجب أن لا تحتوي العينة على الجلوكوز أو البروتين أو الدم أو الأجسام الكيتونية .

أهم أسباب لزوجة البول

في الحالة الطبيعية ؛ يكون البول سائل ليس له لزوجة كبيرة مثل المياه تمامًا ، ولكن في بعض الأحيان ×؛ قد يُعاني بعض المرضى من وجود لزوجة ملحوظة في البول ؛ وقد أعزى العلماء وأخصائيي التحاليل الطبية هذا الأمر إلى الأسباب التالية :

-وجود التهابات شديدة جدًا في الجهاز البولي ومن ثم ظهور الإسطوانات في البول ومنها الإسطوانات الهيالينية التي تظهر بشكل كبير في حالة الالتهابات وتؤدي إلى ارتفاع درجة لزوجة البول .

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-وجود بعض الالتهابات الشديدة في الجهاز التناسلي والمهبل لدى النساء ؛ يؤدي إلى خروج بعض الإفرازات المهبلية اللزجة والتي تختلط مع عينة البول ؛ مما يؤدي إلى أن تظهر عينة البول بصورة لزجة .

-كما أن وجود التهابات شديدة لدى الرجال وخصوصًا في غدة البروستاتا من شأنه أيضًا أن يؤدي إلى زيادة درجة لزوجة البول وتزيد درجة اللزوجة كلما زادت شدة الالتهابات .

-الإصابة بعدوى الجهاز البولي Urinary Tract Infection تؤدي إلى زيادة نسبة الخلايا الصديدية Pus cells في عينة البول ، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تغير لون العينة وزيادة درجة اللزوجة والترسيب بها .

-وجود بعض أنواع الأملاح بكثرة في البول مثل أملاح اليورات أو الفوسفات تؤدي إلى حدوث ثقل في عينة البول ومن ثم تزيد درجة اللزوجة أيضًا وخصوصًا إذا كانت نسبة الأملاح مرتفعة جدًا وتتخطى الأربع علامات إيجابية .

-وعندما ترتفع نسبة الخلايا الطلائية البشرية Epithelial Cells في العينة وخصوصًا لدى النساء نظرًا إلى أن الجهاز التناسلي خاصتهم مبطن بأحد أنواع الخلايا الطلائية وهذه الخلايا موجودة أيضًا في عدد كبير من أجزاء الجسم ، وبالتالي ؛ فإن وجود التهابات أو أي اضطرابات تؤدي إلى ظهور الخلايا الطلائية في البول بنسبة متفاوتة قد تكون بسيطة few وقد تكون متوسطة some وقد تكون مرتفعة ، وعندما تكون نسبة الخلايا الطلائية مرتفعة أكثر من اللازم في عينة البول ؛ فإن ذلك يؤدي إلى زيادة درجة لزوجة العينة أيضًا .

طرق تجنب لزوجة البول

دائمًا ما تكون لزوجة البول مصحوبة بالام وصعوبة في التبول لأنها تعكس حالة مرضية في الجسم ، وبالتالي ؛ يجب عدم إهمال مشكلة لزوجة البول والحصول فورًا على الاستشارة الطبية وإجراء فحص البول الكامل Complete urine analysis ، كما يمكن الوقاية من تطور درجة لزوجة البول عبر اتباع النصائح التالية الذكر :

-الحفاظ على النظافة الشخصية دائمًا لتجنب تطور العدوى البكتيرية التي تؤدي إلى الالتهابات ، ومن ثم تتكون الخلايا الصديدية وخروج الخلايا الطلائية في عينة البول .

-عدم استخدام المضادات الحيوية بكثرة ؛ لأن الإكثار من استخدام المضادات الحيوية من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم درجة الإصابة بالعدوى والالتهابات وعدم جدوى استخدام العلاج ، وهذا يؤدي بالطبع إلى الام عند التبول وزيادة في اللزوجة .

-عند جمع عينة البول من أجل الفحص ؛ يجب أن يتم تطهير مكان أخذ العينة جيدًا وأخذ العينة Mid-Stream ويُفضل أن تكون أول عينة في الصباح ، مع ضرورة تجنب اختلاط العينة بأي من سوائل الجسم الأخرى ، لأن عدم اتخاذ هذه النصائح في الاعتبار ؛ يؤدي حدوث خطأ في تقدير خاص البول الفيزيائية ومنها درجة اللزوجة .

-يجب التقليل من تناول الأدوية المسكنة بإسراف ودون استشارة الطبيب ؛ لأنها تترك أثر بالغ الضرر على وظائف الكلى وقدرتهما على استخلاص البول ، وهذا هو أحد أسباب لزوجة البول أيضًا .

-كما يجب اتباع أنظمة علاجية تحت الإشراف الطبي وأنظمة غذائية صحية ، والتقليل قدر الإمكان من تناول الأطعمة المحفزة لحدوث الالتهابات في الجهاز البولي خاصة وفي الجسم بوجه عام .

-وقد أشار بعض الأطباء ؛ إلى أن ممارسة بعض التمارين الرياضية لمدة 10 إلى 15 دقيقة يوميًا تُساعد على تسهيل عمل الجهاز البولي في الجسم وتقي من عدد كبير من الالتهابات ومنها التهابات الجهاز البولي والتناسلي .

وينبغي عند ملاحظة وجود لزوجة مجهولة السبب في البول ؛ أن يقوم المريض بالذهاب إلى الطبيب مباشرةً وأن يقوم أيضًا بإجراء فحص البول الكامل في أحد المختبرات الطبية إلى جانب إجراء فحوصات وظائف الكلى أيضًا إذا كان المريض يُعاني من الام شديدة أثناء التبول وفي الجانبين ؛ حتى يتمكن المريض من تشخيص الحالة الصحية بشكل دقيق وصحيح .