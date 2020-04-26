شكرا لقرائتكم خبر عن خليه على السحور والفطار.. الشاى السيلانى يقوى مناعتك لمكافحة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الشاي من المشروبات التي يعشقها المصريون، بل لا يخلو منزل من الشاى، حيث يعتبر مشروبا أساسيا فى كل بيت مصرى، خصوصا الشاي الأسود، وهو مفضل في رمضان حيث يتناوله الكثيرون لمنع الشعور بالعطش خلال نهار رمضان، وعدم الشعور بالصداع طوال اليوم، ولكن الأبحاث أثبتت أيضا أن الشاي وخصوصا الشاى السيلانى الذى يعرفه الكثيرين بأنه فعال في تقوية جهاز المناعة، ومضاد لالتهابات الجهاز التنفسى ضد فيروس كورونا.. تعرف على فوائده..



الشاى وتوقية المناعة

قال موقع" boldsky "، في الآونة الأخيرة، صدرت بعض المبادئ التوجيهية حول كيفية تحسين المناعة وتقوية الجسم في أعقاب الوباء العالمي لفيروس كورونا، منها أن الشاي السيلاني يعزز مناعة الجسم، موضحة أنه في اجتماع بين الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا، والسفير الصيني تشنج شيويوان في 6 فبراير، كبادرة حسنة نية، قدم الرئيس راجاباكسا شحنة من الشاي الأسود السيلاني إلى الصين لفتت أنظار مستخدمي الإنترنت، وشركات الشاي في جميع أنحاء العالم أيضًا إلى منشور على تويتر نشرته وزارة الخارجية السريلانكية تدعي قدرة الشاي السيلاني، على تعزيز المناعة ضد فيروس كورونا التاجي، لذا، ما هو الشاي السيلاني وهل فعال ضد فيروس كورونا COVID-19؟



الشاى السيلانى

ما هو الشاي السيلاني؟

شاي سيلان هو شاي ذو نكهة غنية يزرع بشكل رئيسي في مرتفعات سريلانكا، مثل أنواع الشاي الأخرى، يأتي أيضًا من نبات يسمى Camellia sinensis، وبأنواع مختلفة من الألوان مثل الأسود والأخضر، اعتمادًا على طرق معالجته وإنتاجه، تعتمد نكهة الشاي أيضًا على المنطقة التي ينمو فيها، السبب الرئيسي وراء اعتبار الشاي السيلانى مفيدًا بسبب ما يحتويه على نسبة عالية من المركبات مثل البوليفينول، والفلافونويد، التي تعتبر من مضادات الأكسدة القوية، كما أن وجود مركبات الفلافونويد الأخرى مثل myricetin و quercetin يمنع الإجهاد التأكسدي، والالتهابات، والعدوى، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض متعددة مثل مرض السكري.

الشاي السيلاني وفيروس كورونا COVID-19..

وفقًا لتقرير نشر على موقع سفارة سريلانكا في 4 إبريل، قد يصبح شاي سيلان خيارًا فعالًا للشرب أثناء جائحة فيروس كورونا COVID-19 بسبب نشاطه المضاد للأكسدة، وليس له آثار جانبية، كما يقول التقرير أن السريلانكيين اعتادوا على شرب 3-4 أكواب من شاي سيلان كل يوم، حيث يجتوى على مواد فعالة للغاية ضد أمراض الجهاز التنفسي، مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن، والربو، وعدوى الرئة، يسهل تنظيف الممر الهوائي في الرئتين، ويجعل التنفس أسهل، موضحا أنه كما نعلم أن فيروس كورونا COVID-19 له أعراض مشابهة التي تتميز بالتهابات الشعب الهوائية، فإنه يعتبر مفيدًا ضد فيروس كورونا COVID-19.

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يساعد شرب الشاي السيلاني بانتظام على طرد الفيروسات من الحلق، وتحسين المناعة، علاوة على ذلك، فإن استنشاق أبخرة شاي سيلان يزيل الفيروسات المحبوسة بالأنف.

في ضوء فعالية الشاي السيلاني، أكد معهد أبحاث الشاي في سريلانكا (TRI) على مقولة قديمة تؤكد أن "الوقاية خير من العلاج"، مضيفا أنه في مثل هذا الوقت، فإن الصحة الجيدة للجهاز المناعي مهمة، وشاي سيلان يجعل من الممكن تقوية المناعة.



هل الشاى فعال ضد فيروس كورونا ؟

وفقًا لدراسة، يحتوي الشاي الأسود على اثنين من بوليفينول حمض التانيك الطبيعي، و Theaflavins وهي مادة مضادة للأكسدة، والتي تعتبر فعالة ضد السارس أو فيروس كورونا، أو عدوى الجهاز التنفسي العلوي، ويرجع ذلك إلى الطريقة التي تتم بها معالجة أوراق النبات لإنتاج الشاي الأسود، من ناحية أخرى، ترتبط الفوائد الأخرى لشاي سيلان بانخفاض مستويات الكوليسترول، والوقاية من السرطان، وفقدان الوزن، كما أنه معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، والمضادة للطفرات، والمضادة للفيروسات والأورام.

وقال الموقع، يعتبر الشاي السيلاني، مشروبًا يوميًا لعدة سنوات، فالشاي الأسود له تأثير مناعي يساعد على زيادة خلايا الدم، تتكون هذه الخلايا من خلايا الدم البيضاء أو الخلايا الليمفاوية، يحتوي الشاي الأسود أيضًا على خاصية مضادة للالتهابات المزمنة تعمل على منع الالتهاب الناتجة عن الأمراض مثل السكتة الدماغية، أو اضطرابات المناعة الذاتية.

هل هو فعال لفيروس كورونا COVID-19؟

من الواضح أن شاي سيلان، يثبط القدرة على تعزيز نظام المناعة لدينا، ومحاربة الالتهابات، والمساعدة في منع أمراض الجهاز التنفسي المختلفة، مثل السارس، ومع ذلك، فإن فعاليته في منع فيروس كورونا COVID-19 بحاجة إلى مزيد من الأدلة.