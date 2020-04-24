صحة ورشاقة

حارب كورونا وقوى مناعتك على الفطار بطبق السلطة الخضرا بزيت الزيتون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خيار وطماطم وفلفل ألوان جميعها من الخضراوات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وتقوية الجهاز المناعى، لذلك ينصح بتناول طبق السلطة الخضراء يوميا على فطاررمضان وذلك لتقوية مناعتك ووقايتك من فيروس كورونا، كما ينصح بوضع زيت لزيتون عليها نظرا لفوائده المذهلة على صحة الجسم.

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وحسب ما ذكره موقع foodal فإن لطبق السلطة الخضراء بزيت الزيتون فوائد مذهلة على صحة جسمك حيث يحتوى طبق السلطة الخضراء على نسبة عالية من الالياف والمواد المضادة للأكسدة وفيتامين سى الذى يعمل على تقوية الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

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كما يحتوى طبق السلطة الخضراء بزيت الزيتون على نسبة عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم والزنك وبعض الفيتامينات الأخرى التي تساعد على تقوية العضلات والمفاصل وبالتالي فهو يعمل على تجديد النشاط والطاقة.

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ويحتوى ايضا على كمية عالية من فيتامين أ واللوتين وزياكسانثين وبعض الفيتامينات التي تعمل على تقوية النظر وتحسين الرؤية والحفاظ على صحة العين، فضلا عن ذلك يحتوى زيت الزيتون على كمية كبيرة من الفيتامينات التي تقوى المناعة وتحد من خطر الإصابة بمرض السرطان.

لذلك ينصح أن يكون طبق السلطة هو الطبق الرئيسي على سفرة الإفطار لتقوية مناعتك ومحاربة فيروس كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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