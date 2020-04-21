معلومات عن كريم ماديكاسول – Madecassol

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يبحث الكثير على الكريمات التي تحافظ على نضارة البشرة، وخلوها من الندبات والآثار التي تتركها الحروق والجروح القديمة، ومن ضمن هذه الكريمات، يمكن استخدام كريم ماديكاسول من أجل أن يوضع على الجلد لعدة استخدامات مختلفة، منها الأكزيما والصدفية، وآثار الحروق والالتهابات، بالإضافة إلى التشققات الجلدية، حيث يتكون من مواد طبيعية تساهم في علاج الكثير من الأمراض التي تهاجم الجلد، ولكن يجب استخدامه لفترة معينة من الوقت للحصول على نتائج مرضية، كما أنه لابد من استخدامه تحت إشراف طبي.

المادة الفعالة لكريم ماديكاسول – Madecassol

تختص هذا المكونات لحوالي مائة جرام من الكريم، حيث:

يتكون من مادة CENTELLA ASIATICA وهي عبارة مستخلصات بمعايير محددة من أسياتيكوسيد بنسبة 40%، وأحماض ماسيكاسي بنسبة 60%، وأسياتيكا بنسبة 1 جرام.

ويحتوي أيضاً على مادة كبريتات النيوميسين NEOMYCIN SULFATE بمقدار 3.5 جم.

كذلك يحتوي على زيت نبات اللافندر.

بالإضافة إلى مستخلص بيلارجونيوم.

به برافين سائل.

يتكون أيضاً من الماء النقي.

كذلك يدخل في تكوينه زيت إبرة الراعي، وبروبيلين جليكول. [1]

استخدمات كريم ماديكاسول – Madecassol

يقلل من حكة الجلد.

يعالج الالتهابات الناجمة من الإصابة بلدغات الحشرات أو الأكزيما .

. يعالج آثار الندبات القديمة التي تترك آثاراً على الجلد.

كذلك يزيل الآثار القديمة التي تتركها الجروح والحروق.

يستخدم لتقليل علامات التمدد على الوجه والتجاعيد وعلامات الشيخوخة المتعددة

يقلل من فرصة ظهور حبوب الشباب.

يمكن وضعه عند إصابة الجلد ببعض التقرحات.

يحافظ على البشرة ناعمة وأكثر سلاسة.

كذلك يمكن استخدامه للصدفية والتهابات البشرة الدهنية.

يمكن وضعه عند الشعور بالحكة التناسلية أو الحكة الشرجية.

يوضع عند الإصابة بالالتهابات الناجمة من استخدام صابون السماق.

يقلل من الطفح الجلدي واحمرار الجلد.

من الممكن أن يسرع من عملية الإصابة بالحروق الطفيفة.

يستخدم في حالة القصور الوريدي والدوالي.

يقلل من الالتهابات الناجمة من زيادة ضغط الدم على الأوردة. [2]

طريقة استخدام ماديكاسول – Madecassol

يوضع على المكان المصاب مع التدليك برفق.

يمكن وضعه على الندبات من مرتان إلى ثلاثة يومياً، وقد تستغرق لمدة شهران.

وفي حالة وضعه على الندبات القديمة التي تركت آثاراً على الوجه، يوضع من ثلاثة إلى أربعة مرات يومياً، وذلك لمدة من أربعة اشهر إلى ستة أشهر بشكل متواصل.

يقلل من الطفح الجلدي واحمرار الجلد.

واحمرار الجلد. من الممكن أن يسرع من عملية الإصابة بالحروق الطفيفة. [3]

موانع استخدام كريم ماديكاسول – Madecassol

عدم وضعه على التقرحات الجلدية التي من الممكن أن تتعرض للنقع.

الجلدية التي من الممكن أن تتعرض للنقع. تجنب استخدامه عند منطقة العين أو المناطق المحيطة بها.

في حالة إذا كانت المرأة تقوم بالرضاعة، فيجب عدم وضعه على منطقة الثدي حتى لا يصل إلى الجنين ويصيبه ببعض الأضرار.

يجب التأكد من أن المستخدم لا يعاني من أي حساسية ضد مكونات الكريم.

يجب عدم وضعه على الجروح التي تسببها العدوى، فأدت إلى الجروح البالغة.

لا يوضع على أماكن كبيرة بالجلد، حيث يوضع على المنطقة المصابة فقط.

يجب وضعه بالطريقة التي وصفها الطبيب ولا يتجاوز عنها.

عدم استخدامه في حالة الرضاعة أو الحمل.

يحذر من وضعه على البشرة المتشققة، أو الجروح العميقة، أو التي أصابت بطفح جلدي.

يجب عدم استخدامه من قبل الأطفال الذين لديهم حساسية مفرطة، بالإضافة إلى عدم وضعه للأطفال الغير بالغين. [4]

الآثار الجانبية لكريم ماديكاسول – Madecassol

بالرغم من أنه مصنع من بعض المواد الآمنة إلا أنه من الممكن أن يسبب بعض الآثار السلبية، والتي منها:

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من الممكن أن يزيد من حساسية الجلد.

يصيب الشخص بالغثيان والقيء.

يزيد من رغبة الفرد في النعاس.

كذلك من الممكن أن يزيد من حدوث الاضطرابات بداخل المعدة.

كذلك من الممكن أن يصيب الفرد بدوار في الرأس أو الدوخة. [5]

احتياطات كريم ماديكاسول – Madecassol

عند وضعه على الفم أو ابتلاعه حتى لا يصل إلى المعدة.

غسل الأيدي جيداً قبل وبعد الاستخدام.

تنظيف المنطقة المصابة قبل وضع الكريم عليها.

يترك الكريم على المنطقة المصابة فترة من الوقت.

عدم وضع منتجات طبية أو تجميلية أخرى أثناء فترة وضع الكريم.

تطبيق الكريم بطبقة بسيطة منه، وعدم الإفراط في استخدامه.

يحذر من وصول الكريم إلى منطقة العين أو الأنف.

إذا صادف ووضع الفرد الكريم أكثر من مرة خلال اليوم، لا يسبب ذلك القلق، ولكن يجب الانتباه إلى مواعيد استخدامه.

عدم إعطاؤه للأشخاص بدون استشارة طبية.

يجب إبقاء الدواء بعيد عن متناولي أيدي الأطفال، والحيوانات إذا كان الشخص يقوم بتربيتهم في المنزل.

يجب أن يحفظ بدرجة الحرارة العادية، ويبقي بعيداً عن أشعة الشمس الضارة، بالإضافة إلى عدم حفظه في درجات حرارة مرتفعة مثل تجميده في المبرد.

كذلك في حالة التخلص من هذا الدواء يجب إلقاؤه في القمامة، وعدم سكب محتواه في مصارف المياه المختلفة حتي لا يؤدي إلى تسمم باقي الكائنات.

في حالة إذا كان يعاني الشخص المصاب من أمراض أخرى، يجب استشارة الطبيب في ذلك قبل الاستخدام.

عدم استخدام الكريم بعد انتهاء مدة الصلاحية الخاصة به، حيث تتراوح مدة الصلاحية الخاصة به لمدة ثلاثة سنوات. [6]

ماديكاسول – Madecassol للمنطقة الحساسة

لا يمكن استخدام كريم ماديكاسول للمنطقة الحساسة، فهو غير مخصص لهذه الأماكن، حيث من الممكن أن يسبب لها بعض الالتهابات والحساسية المفرطة عند الاستخدام.

سعر كريم ماديكاسول

يباع في الصيدليات بسعر 30 درهماً.

يباع بسعر 11 يورو في الأسواق.

أما سعره بالدولار فهو يساوي ثلاثة دولارات أمريكية. [7]

بدائل ماديكاسول – Madecassol

هناك بعض الكريمات التي يمكن استخدامها كبديل لماديكاسول، حيث أنها تتقوم بنفس الوظائف التي يقوم بها هذا الكريم، ومن ضمنها:

هناك كريم Dong kook يستخدم هذا الكريم لعلاج الحروق والأمراض الأخرى التي تصيب الجلد، ويتكون من مكونات طبيعية.

جل alacane الذي يساهم في شفاء الحروق الناجمة من أشعات الشمس، بالإضافة إلى تقليل الحكة المصاحبة للجلد.

الناجمة من أشعات الشمس، بالإضافة إلى تقليل الحكة المصاحبة للجلد. كذلك يمكن استخدام الكريمات التي تحتوي على زيت شجرة الشاي، حيث لها خصائص قوية في علاج كافة الأمراض التي تصيب الجلد.

كذلك هناك بعض الكريمات التي تعالج الالتهابات التي تصيب الجلد مثل ميكسدرم، وبانديرم، كذلك كريم بيتاديرم. [8]

يحتوي كريم ماديكاسول على بعض المكونات الطبيعية التي تساهم في علاج الحروق، والشفاء من آثار الندبات والجروح الطفيفة، كما أنه يعد آمن للبشرة لأنه يحتوي على مواد طبيعية مثل زيت اللافندر والماء النقي وبعض الطبيعية التي تسرع من علاج الأكزيما والصدفية.