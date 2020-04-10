شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. هل يحتاج القولون للتنظيف؟ وما هى الطرق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القولون يعد من أهم أعضاء الجهاز الهضمي، ويطلق عليه أيضا الأمعاء الغليظة، فهو له دور كبير في عملية هضم الطعام، ويحتاج القولون للتنظيف كل فترة، للحفاظ علي صحته من أي مشاكل، وخلال سلسلة س وج، التي يقدمها الخليج 365 لقراءه سنتعرف علي أفضل الحيل لتنظيفه، وفقا لموقع "healthline".

ما هو القولون؟

يطلق علي القولون أيضا الأمعاء الغليظة، وهو عضو من أعضاء الجهاز الهضمي، التي لها دور كبير في هضم الطعام.

لماذا يحتاج القولون للتنظيف؟

تنظيف القولون يعد من الحيل الجيدة للحفاظ علي صحة الجسم، ويقلل من فرص تعرضه لبعض المشاكل المرتبطة بالجهاز الهضمي، كالعسر، أو اضطرابات في حركة الأمعاء، والإمساك، أو الإسهال، والشعور بالانتفاخ والألم، وثبت أيضا أن تنظيف القولون يعد من الحيل الجيدة التي تقلل فرص الإصابة بسرطان القولون، ويزيد من تطهير الججسم من السموم المتراكمة داخله.

ما هي أفضل الطرق لتنظيف القولون؟

يقدم التقرير أنواع عديدة من طرق تنظيف القولون، وجميعها طبيعية، ومنها:

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-يعد تناول كميات كبيرة من الماء، من أهم النصائح التي يجب عليك القيام بها، لأنها من الحيل التي تحافظ علي رطوبة الجسم، وتحد من تعرضه للجفاف، وأيضا تعمل علي تنظيف القولون، ولذا عليك تناول 2 لتر يوميا.

-أوضحت العديد من التقارير الطبية، أن تناول الأطعمة الغنية بالماء لها دور كبير في تنظيف القولون، ومنها الخضراوات الورقية كالخيار والخس، والفواكه كالبطيخ .

-تناول الأطعمة الغنية بالألياف تعد من الحيل الغذائية التي تعمل علي تنظيف القولون، لأنها تزيد من كتلة البراز في القولون، وبالتالي تقلل فرص الإصابة بالإمساك وتنشط حركة الأمعاء، وتقلل من فرص الإصابة بالبكتيريا الضارة فيالأمعاء، ولذا عليك تناول الخضراوات والفواكه يوميا، بالإضافة إلي المكسرات.

-يمكنك صناعة العصائر الطبيعية في المنزل وتناولها باستمرار، وهذه العصائر ليست فقط فواكه، ولكن يمكن أيضا الخضروات، فيمكنك تناول عصير الجرز المضاف إلي البرتقال أو عصير الليمون المضا إليع النعناع، وتعد هذه الحيلة جيدة في تنظيف القولون بشكل جيد .