شكرا لقرائتكم خبر عن علاج ارتفاع السكر بالدم ممارسة الرياضة ونظام غذائى صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مستويات السكر في الدم هي الشغل الشاغل لمرضى السكري، و يحدث ارتفاع نسبة السكر في الدم عندما يزيد معدل السكر في الدم لدى الشخص عن 180 ملليجرام لكل ديسيلتر ، يمكن أن يكون ارتفاع مستويات السكر في الدم خطيراً إذا لم يتم إدارته على الفور ويؤدي إلى مشاكل قصيرة وطويلة الأجل.

ووفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday هناك بعض الطرق المختلفة لمساعدة الناس على خفض مستويات السكر في الدم وعلاج ارتفاع السكر بالدم تتضمن هذه الخطوات تغيير نمط الحياة ونصائح النظام الغذائي والعلاجات الطبيعية.

بالنسبة لمرضى السكري يمكن أن تساعد إدارة مستويات السكر في الدم على منع حدوث مضاعفات خطيرة، ويساعد الحفاظ على سكر الدم عند المستويات المستهدفة الأشخاص المصابين بالسكري على تجنب المضاعفات الخطيرة للمرض، يمكن أن يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم العديد من الآثار السيئة ، والتي يمكن أن تكون مفاجئة مثل تراكم الأحماض في مجرى الدم أو تحدث تدريجيًا بمرور الوقت.

بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي الاحتفاظ بسكر الدم عند مستويات غير صحية إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة والكبيرة في العديد من الأجهزة والأنظمة، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة مثل، ضعف البصر والعمى، تقرحات القدم والالتهابات وبتر الأطراف،النوبات القلبية والسكتات الدماغية، أمراض الأوعية الدموية الطرفية وهي حالة ينخفض ​​فيها تدفق الدم إلى الأطراف، تلف الجهاز العصبي ، مما يؤدي إلى الألم والضعف

من خلال الحفاظ على مستويات السكر في الدم أقل من 100 مجم / ديسيلتر قبل تناول الطعام وأقل من 180 مجم / ديسيلتر بعد تناول الطعام ، يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري أن يقللوا بشكل كبير من خطر الآثار السلبية للمرض.

طرق علاج ارتفاع السكر بالدممراقبة مستويات السكر في الدم عن كثب

من الضروري للشخص المصاب بداء السكري مراقبة نسبة السكر في الدم عدة مرات في اليوم القيام بذلك يعني أن مستويات السكر في الدم لا ترتفع أبدًا، حيث يمكن للشخص المصاب بداء السكري استخدام جهاز مراقبة الجلوكوز في المنزل للتحقق من مستويات السكر في الدم

الحد من تناول الكربوهيدرات

تناول نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وغني بالبروتين يقلل من مستويات السكر في الدم، يكسر الجسم الكربوهيدرات إلى سكر يستخدمه الجسم كطاقة، بعض الكربوهيدرات ضرورية في النظام الغذائي، ومع ذلك، بالنسبة لمرضى السكري يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الكربوهيدرات إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل كبير.

تناول الكربوهيدرات الصحيه

يؤثر النوعان الرئيسيان من الكربوهيدرات البسيط والمعقد على مستويات السكر في الدم بشكل مختلف.

تتكون الكربوهيدرات البسيطة من نوع واحد من السكر تم العثور عليها في الأطعمة مثل الخبز الأبيض والمكرونة والحلوى يكسر الجسم هذه الكربوهيدرات إلى سكر بسرعة كبيرة ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة.

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تتكون الكربوهيدرات المعقدة من ثلاثة سكريات أو أكثر مرتبطة ببعضها البعض نظرًا لأن التركيب الكيميائي لهذه الأنواع من الكربوهيدرات معقد، فإن الجسم يستغرق وقتًا أطول لكسرها.

ونتيجة لذلك ، يتم إطلاق السكر في الجسم بشكل تدريجي ، مما يعني أن مستويات السكر في الدم لا ترتفع بسرعة بعد تناولها تشمل أمثلة الكربوهيدرات المعقدة الشوفان الكامل الحبوب والبطاطا الحلوة.

اختر الأطعمة ذات مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضة

يقيس مؤشر نسبة السكر في الدم ويصنف الأطعمة المختلفة حسب مقدار ارتفاع مستويات السكر في الدم، تظهر الأبحاث أن اتباع نظام غذائي منخفض مؤشر نسبة السكر في الدم يقلل من مستويات السكر في الدم أم الأطعمة ذات مؤشر نسبة السكر في الدم هي تلك التي تسجل أقل من 55 في مؤشر نسبة السكر في الدم. تتضمن أمثلة الأطعمة منخفضة نسبة السكر في الدم ما يلي:

البطاطا الحلوة، الكينوا، البقوليات، حليب قليل الدسم، خضار ورقية، الخضروات غير النشوية، المكسرات والبذور، اللحوم، سمك.

زيادة تناول الألياف الغذائية

قد يساعد تناول الكثير من الألياف القابلة للذوبان، بما في ذلك الحبوب الكاملة مثل الأرز البني، تلعب الألياف دورًا مهمًا في إدارة سكر الدم عن طريق إبطاء المعدل الذي تتحلل فيه الكربوهيدرات، والمعدل الذي يمتصه الجسم السكريات الناتجة.

الألياف القابلة للذوبان في الأطعمة التالية:خضروات، البقوليات، كل الحبوب، فاكهة

الحفاظ على وزن صحي

يساعد فقدان الوزن على التحكم في مستويات السكر في الدم، ترتبط زيادة الوزن بزيادة حالات مرض السكري وزيادة حدوث مقاومة الأنسولين، يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي مليء بالفواكه والخضروات وممارسة التمارين الكافية الشخص على فقدان الوزن أو الحفاظ على وزنه الصحي الحالي.

ممارسة الرياضة بإنتظام

ممارسة الرياضة لها فوائد عديدة لمرضى السكري ، بما في ذلك فقدان الوزن وزيادة حساسية الأنسولين، الأنسولين هو هرمون يساعد الناس على تكسير السكر في الجسم الأشخاص المصابون بداء السكري إما لا ينتجون ما يكفي أو أي أنسولين في أجسامهم أو يقاومون الأنسولين الذي ينتجه الجسم، تساعد التمارين أيضًا على خفض مستويات السكر في الدم عن طريق تشجيع عضلات الجسم على استخدام السكر للحصول على الطاقة.