شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة تجارب لاستخدام دواء لالتهاب المفاصل كعلاج لكورونا خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كبير المسؤولين العلميين في شركة ريجينيرون لرويترز، إن البيانات الأولية للتجارب الإكلينيكية التى تختبر ما إذا كان من الممكن مساعدة المصابين بفيروس كورونا بدواء يعالج التهاب المفاصل الروماتويدى الذي تبيعه مع شركة سانوفى قد تظهر بحلول الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.

وقال جورج يانكوبولوس عن عقار كيفزارا في مقابلة عبر الفيديو، أمس الأربعاء، قبل مؤتمر لرويترز، الأسبوع المقبل "ربما نكون على بعد أسبوع أو أسبوعين، على الأكثر شهر أو نحو ذلك، من معرفة ما إذا كان هذا يحدث فرقا حقا أم لا".

وتعمل شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية أيضا على تطوير دواء مصنوع من أجسام مضادة من البشر والفئران يمكن استخدامه لعلاج مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد أو الوقاية منه، وقال يانكوبولوس، الذى شارك في تأسيس ريجينيرون مع الرئيس التنفيذى لين شليفر، إن ذلك قد يبدأ التجارب الإكلينيكية بحلول يونيو .

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وينتمي عقار كيفزارا إلى فئة من العقاقير تعرف باسم مثبطات إنترلوكين-6 التي قد تساعد في تنظيم رد الفعل المفرط للجهاز المناعى على الفيروس والذي يعرف باسم "عاصفة السيتوكين" التي قد تسبب ضيق التنفس الذي يظهر في حالات الإصابة الشديدة بكوفيد-19.

وبسبب ذلك، يتم اختبار الدواء على حالات الإصابة الشديدة بالمرض الذى أودى بحياة حوالي 90 ألف شخص وكبد اقتصادات العالم خسائر فادحة.

وقال يانكوبولوس، إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية شجعت ريجينيرون وسانوفى على جمع التجارب الإكلينيكية المزمعة فى مراحلها المتوسطة والأخيرة على عقار كيفزارا فى دراسة واحدة لتسريع العملية.

وأضاف أن الدواء إذا أثبت فعاليته، فلا ينبغي أن تكون الإمدادات مشكلة، مشيرا إلى إنتاج ما يصل إلى مليون جرعة بالفعل فضلا عن القدرة على إنتاج المزيد.