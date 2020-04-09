تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير صوص كيكة الليمون الأبيض



المقادير

- سكر البودرة : كوب (منخل)

- حليب : ربع كوب

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة (طازج)

طريقة التحضير اخلطي السكر البودرة والحليب حتى تتمازج المكونات ويذوب السكر ويصبح المزيج كريمي وناعم.

أضيفي عصير الليمون وحركي.

وزعي المزيج على كيكة الليمون أو أي نوع حلويات تفضلينه. قد يهمك ايضاًً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب بالليمون تعرفي علي طريقة إعداد وتحضيرحلى القمح بالحليب

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