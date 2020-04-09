ألمانيا تسجّل ارتفاعًا كبيرًا في تعداد المصابين بفيروس "كورونا"

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الخميس، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا لليوم الثالث على التوالي بعد انخفاض استمر أربعة أيام.

وقال المعهد إن الإصابات بكورونا في ألمانيا ارتفعت بواقع 4974 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي تعداد المصابين بالمرض في البلاد إلى 108202.

كذلك ارتفع عدد الوفيات المسجل بواقع 246 ليصل إلى 2107 حالات، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وفي تطبيق صارم لقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في ألمانيا، فرضت السلطات غرامات مالية على من "يحاول الاقتراب" من شخص آخر في مكان عام.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الغرامة المالية الجديدة، تصل قيمتها إلى 440 يورو (475 دولارا).

وبحسب التعليمات الجديدة، يحظر تجمع أكثر من شخصين في الأماكن العامة، على ألا تقل المسافة بينهما على متر ونصف المتر.

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وكانت حكومة المستشارة أنغيلا ميركل، قد أمرت المواطنين بالتزام منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى، مثل شراء الحاجات الأساسية أو الذهاب إلى المستشفى.

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