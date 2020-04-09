شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يتلقى مريض كورونا داخل وحدة العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مع تصاعد الأعراض على مرضى فيروس كورونا إذا قاموا بالعزل الذاتى، واستمر تدهور الأعراض قد يتطلب دخولهم المستشفى للحجز فى وحدة العناية المركزة، وهو ما حدث مع رئيس الوزراء البريطانى.

إذن ما الذي يحتاج إليه المريض الذي يقاتل فيروس كورونا داخل وحدة العناية المركزة؟

وفقا لتقرير موقع " ديلى ميل"، تعمل الفرق الطبية التي تعالج المرضى الأكثر خطورة داخل وحدة العناية ، بمجموعة من المعدات لقياس كل جانب من جوانب أجسام الأشخاص بدءًا من ضربات القلب ودرجة الحرارة إلى مستوى الأكسجين في الدم بالضبط، الذى يعد مؤشر رئيسي لتدهور الفيروس التاجي.

ووفقا للتقرير فأن كمية الأكسجين التى يحتاجها المرضى عادة تكون من لتر إلى بـ 15 لترًا لبعض المرضى الذين يعانون من أشد الأمراض.

في بعض الحالات ، سيبقى الأشخاص الذين يتم علاجهم واعين وسيتم استخدام "ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر" .

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مع ذلك ، يتم وضع المرضى في قناع مناسب بإحكام ويتم توصيل الأكسجين عند ضغط أعلى لإبقاء مجاري الهواء مفتوحة، و هذا الإجراء مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من الالتهاب الرئوي.

بعض المرضى قد يحتاجون إلى جهاز التهوية الميكانيكية ، مع وضع المريض في غيبوبة مستحثة طبياً، و سيتم وضع الأنابيب في أنابيب الهواء الخاصة بها لتنفسها ويتم مراقبة القلب والرئتين والأعضاء الأخرى باستمرار، كما سيتم صرف الأدوية والسوائل ، حسب الحاجة.

قال ديريك هيل ، أستاذ التصوير الطبي في جامعة كاليفورنيا ، : `` يمكن أن يكون جهاز التنفس الصناعي غازياً ، يتضمن أنبوبًا يتم وضعه في حلق المريض ، أو غير جراحي ، على سبيل المثال ، التنفس من خلال قناع متخصص.

يمكن إعطاء أجهزة التهوية، التي تستخدم برامج وأجهزة استشعار متطورة لضبط مستويات الأكسجين المطلوب، لمريض واعٍى أو فاقد الوعي.