شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتولدى قريب متخافيش.. نصائح لحماية نفسك والبيبى من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشار فيروس كورونا لم نستطع ممارسة حياتنا اليومية المعتادة مثل الذهاب للعمل والجيم والخروج والفسح، ولكن كل ذلك يمكن تعويضه من خلال المنزل بطرق مختلفة وأن نتحمل جميعا اجراءات العزل المنزلى للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ولكن ماذا عن المرأة الحامل أثناء الولادة؟ ، فمن المعروف انها تتابع فترات الحمل مع الطبيب دائما حتى موعد الولادة والذهاب للمستشفى مع المقربين اليها، ولكن مع انتشار فيروس كورونا ينصح دائما بعدم الاختلاط والتواجد فى الاماكن المزدحمة لذلك على المرأة اثناء الولادة اتباع بعض الخطوات لحماية طفلها وحمايتها من الاصابة بالعدوى ، وحسب ما ذكره موقع huffpost فيجب اتباع الاتى:

1: ينصح بعدم الذهاب للمستشفى بعدد كبير من الاشخاص مع عدم الزيارات والتجمعات لتحمى نفسك انتى وطفلك من أى عدوى.

2:تأكدى أن غرفتك فى المستشفى جيدة التهوية ومعقمة جيدا وباستمرار.

3: لا تتركى طفلك فى غرفة أخرى اذا كانت صحته جيدة فاحرصى على وجوده بجانبك.

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4:لا تتركى أى شخص أن يقبل ويحضنه طفلك فلا تضمنى اذا كان مصاب بالعدوى أم لا ولا تحملى طفلك الا بعد التعقيم الجيد.

5:تأكدى أن التمريض يتبع اجراءات الوقاية من ارتداء الكمامة وغسل اليدين والتعقيم المستمر.

6:بعد الخروج من المستشفى من الممكن أن تتباعى مع الطبيب عن طريق التليفون ولا داعى للذهاب مرة أخرى للمستشفى.