تعرف علي أهم اكتشاف طريقة جديدة لانتشار فيروس كورونا عبر البراز

قالت خبيرة علم الحشرات الأستاذ المساعد ب‍قسم العلوم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقى الكويتية الدكتورة جنان الحربى، إن الدراسات العلمية، أكدت أن بإمكان الفيروس التاجى كورونا المستجد (كوفيد 19) الانتشار عبر البراز، وتعرف هذه الطريقة علميا بـfecal-oral transmission، وأضافت الحربي – في تصريح صحفى اليوم الأربعاء، أنه وفقا لدراسة سنغافورية حديثة نشرت في المجلة العلمية الطبية الأمريكية، فإن عينات عديدة أخذت من المغاسل والمراحيض لمصابين في العزل الصحي، احتوت على الفيروس، وكذلك نشرت مجلة (نيو إنجلاند) الطبية تقريرا، بأن رجلا من مقاطعة سنوهوميش في ولاية واشنطن، تم تشخيصه في أواخر يناير الماضي، كان يحمل الفيروس في برازه.

وأوضحت أن هناك بحثا جديدا من مستشفى جامعة (صن يات صن) في تشوهاى بالصين، يشير إلى أن الفيروس التاجي الجديد، ينتشر أيضا عن طريق انتقال البراز، وليس فقط عن طريق قطرات الجهاز التنفسي أو الاتصال البيئي؛ حيث اكتشف أيضا الباحثون في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية، جزيئات من الفيروسات في براز مرضى الفيروس التاجي، لافتة إلى أن ذلك يعد أمر طبيعي، فإذا كان اللعاب ملوثا بالفيروس، فبإمكان الإنسان أن يبتلعه ويدخل إلى المعدة والأمعاء.

وأضافت الحربي أن آلية تكاثر الفيروس مختلفة نوعا ما بين الجهاز التنفسي والهضمي، لكن له قدرة كبيرة على الاتحاد بمستقبلات الخلايا البطانية والكاسية لهذه الأجهزة، موضحة أن المشكلة تكمن في احتمالية انتقال العدوى من البراز الملوث بالفيروس إلى الإنسان السليم؛ حيث إنه بعد تفشي مرض (سارس) في هونج كونج، أثبتت دراسة علمية وجود إصابات بشرية عديدة بكوفيد (سارس) بسبب تلوث المجاري ونقاط الصرف الصحي.

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