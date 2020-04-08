أعراض حساسية حبوب اللقاح وكيف يمكن علاجها

تنتشر في فصل الربيع أمراض الحساسية، التي يطلق عليها "حساسية الربيع"، ويعاني منها الكثير من الأشخاص، ومنها الحساسية لحبوب اللقاح، وتعد حساسية حبوب اللقاح، من الأمراض الشائعة خلال فصل الربيع، بحسب الجمعية الألمانية للحساسية والربو، حيث يعاني المرضى من استجابات تحسسية ناجمة عن فرط نشاط جهاز المناعة تجاه حبوب لقاح بعض النباتات، بحسب موقع "دويتشه فيله".

ومن أبرز النباتات والأعشاب التي تسبب الحساسية لدى الكثيرين حبوب لقاح البندق والتفاح والبتولا والأمبروسيا، وتشمل أعراض حساسية حبوب اللقاح احمرار العين وزيادة الإفرازات الدمعية وحكة الأنف، والسيلان أو انسداد الأنف، إضافة إلى العطس الشديد، ومظاهر التعب والإرهاق وضعف التركيز.ويستطيع أي شخص التحقق من إصابته بحساسية حبوب اللقاح عن طريق إجراء اختبار حساسية، إضافة إلى إمكانية تخفيف الأعراض بواسطة مضادات الهستامين، ويمكن علاج المشكلة من الأساس بواسطة العلاج المناعي، الذي يستغرق 3 إلى 5 سنوات، حيث يتم تعويد جهاز المناعة على مسببات الحساسية المعنية بجرعات متزايدة تدريجيا

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